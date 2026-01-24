滝沢眞規子、自宅の“曲がってきた植物”を披露「こんな大きいロストラータは珍しい」「こんな立派なのすごい」
モデルの滝沢眞規子（47）が23日、自身のインスタグラムを更新。自宅の中庭にある大きく成長した植物を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「すくすく大きく育ってる」自宅の“曲がってきた植物”を披露した滝沢眞規子
滝沢は、度々披露する自宅が「豪邸すぎる」と話題を集めており、今回は「この木、だんだん曲がってきてる気がするけど大丈夫か」と、壁沿いに植えられた植物が、壁から離れて曲がりつつある姿を披露した。
この様子に「いずれにしてもこの環境に適応しようとして曲がりながも 試行錯誤し成長したい感があって、まるで頑張ってる人間みたいに思えてきたので今後も優しく見守りたいですwwほんとに倒れそうになったら全力で手を差し伸べるよ」（原文ママ）と、優しい言葉をつづっている。
コメント欄には「こんな大きいロストラータは珍しいですね！」「キリンさんみたい」「窓の中を覗いてるみたい」「中庭ですくすく大きく育ってる」「こんな豪邸で悠々と伸びてる植物が羨ましいです」「ロストラータですよね？こんな立派なのすごいです」などと、成長している植物に驚く声が集まっていた。
