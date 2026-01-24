元近鉄・中日・オリックスで投手として活躍した佐野慈紀さんが、自身の公式ブログを更新。最新の体調について報告しました。



【写真を見る】【 佐野慈紀 】「先日の検査で心臓に血栓が出来てまして」当面は薬で対処 24年5月に右腕切断手術





佐野さんは「ちょっと嬉しい」と題してブログを更新。「電車移動中偶然にもバファローズの帽子を被った若者を見かけた！」と綴り、かつて自身が所属し、2004年に消滅した球団の帽子を街で見かけ、喜びを感じたエピソードを明かしました。





最近の体調については、昨年から続いていた足の治療がようやく終わったことを報告。一方で、「先日の検査で心臓に血栓が出来てまして。。。。」と、新たな症状が見つかったことを公表しました。





佐野さんは「当面は薬で対処です。幸いにも少しずつ小さくはなって来てるようなんですけどね」と説明。心臓の疾患に加え、検査に用いる造影剤へのアレルギーがあることから「現状は厳しい」としつつも、「薬の効果が効くのを願うばかりです」と心境を綴っています。





また、間もなく始まるプロ野球のキャンプについても言及。「今年は見に行きたいな。グランドに降りれれば最高やけど外から見るのも刺激になるし」と、野球への変わらぬ情熱を見せました。





最後は「糖尿病は恐ろしい 健康第一 みんなかがや毛〜」と、いつもの明るいフレーズで締めくくっています。

【担当：芸能情報ステーション】