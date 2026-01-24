東貴博、2歳の誕生日迎えた愛娘と2ショット「たまらんね」 妻は安めぐみ
“東MAX”の愛称で親しまれるお笑いタレント・東貴博（56）が23日、自身のブログを更新。次女の誕生日を報告し、親子ショットを披露した。
【写真】「たまらんね」東貴博＆2歳次女の2ショット
「1.2.3の今日はもか様 2歳の誕生日！」と報告。次女を抱いた2ショットや、「運転席が好きなのよね」と車の運転席でハンドルを握る次女のかわいらしい姿を公開した。
東は「たまらんね お祝いは明日！ 早いね〜もう2歳だって ぐふふ」とつづっており、投稿から溺愛ぶりが伝わってくる。
コメント欄には「お誕生日おめでとうございます！」「もう2歳、早いですね」「可愛い」「良き年になりますように」などの声が寄せられている。
東はタレントの安めぐみ（44）と2011年12月に結婚。15年3月に第1子長女、24年1月に第2子次女が誕生した。
