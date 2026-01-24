【大雪警報】岐阜県・高山市、飛騨市、郡上市、白川村に発表 24日11:32時点
気象台は、午前11時32分に、大雪警報を高山市、飛騨市、郡上市、白川村に発表しました。
美濃地方では24日昼過ぎから25日昼前まで、飛騨地方では24日夕方から25日昼前まで、大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■高山市
□大雪警報【発表】
積雪 24日夕方から25日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■飛騨市
□大雪警報【発表】
積雪 24日夕方から25日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■郡上市
□大雪警報【発表】
積雪 24日昼過ぎから25日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■揖斐川町
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■白川村
□大雪警報【発表】
積雪 24日夕方から25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
25日にかけて注意