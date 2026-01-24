気象台は、午前11時32分に、大雪警報を高山市、飛騨市、郡上市、白川村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】岐阜県・高山市、飛騨市、郡上市、白川村に発表 24日11:32時点

美濃地方では24日昼過ぎから25日昼前まで、飛騨地方では24日夕方から25日昼前まで、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■高山市

□大雪警報【発表】

積雪 24日夕方から25日昼前にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

25日にかけて注意



■飛騨市

□大雪警報【発表】

積雪 24日夕方から25日昼前にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

25日にかけて注意



■郡上市

□大雪警報【発表】

積雪 24日昼過ぎから25日昼前にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

25日にかけて注意



■揖斐川町

□なだれ注意報

25日にかけて注意



■白川村

□大雪警報【発表】

積雪 24日夕方から25日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

25日にかけて注意



