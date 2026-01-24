TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前11時32分に、大雪警報を高山市、飛騨市、郡上市、白川村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】岐阜県・高山市、飛騨市、郡上市、白川村に発表 24日11:32時点

美濃地方では24日昼過ぎから25日昼前まで、飛騨地方では24日夕方から25日昼前まで、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■高山市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夕方から25日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　25日にかけて注意

■飛騨市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夕方から25日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　25日にかけて注意

■郡上市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日昼過ぎから25日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　25日にかけて注意

■揖斐川町
□なだれ注意報
　25日にかけて注意

■白川村
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夕方から25日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　25日にかけて注意