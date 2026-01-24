◆テニス ▽全豪オープンテニス第７日（２４日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２４日＝吉松忠弘】大会第７日の２４日、気温が４０度近くに迫る予報のため、主催者は、昼の第１試合の開始時間を１時間ほど早めると発表。センターコートなど規模的に上位２つのコートや、屋外コートは、当初より１時間早く、上位２コートは午前１０時半に、屋外コートは午前１０時に開始された。タイリー大会ディレクターは「午前中は２０度台半ばと快適な気候が予想されるため、より涼しい時間帯に試合を開始する」と話した。

オーストラリアの夏は、たびたび４０度を超える気温が観測され、山火事の災害が頻繁に発生している。大会は、猛暑対策として、２０１９年に独自の「ヒートルール」を適用。試合の中断や屋根付きコートは屋根の開閉などで対策している。プレスルームには、現在の気温などが、ヒートルールのどの指標になるかが、ＣＧで掲示されている。ヒートルールの概要は次の通り。

◆ヒートルール メルボルン・パーク（会場がある場所）の複数地点で、気温、放射熱、湿度、風速の４気候要素を測定。広範な研究と試験を経て設定した熱ストレス指数（ＨＳＳ）を１〜５段階で算出する。最大の５になると、すべてのコートで行われている男女シングルス、ダブルス全ての試合が中断される。車いすテニスはＨＳＳが４・６、ジュニアは４・９が中断の目安だ。