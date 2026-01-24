ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）にフェザー級ファイターが宣戦布告だ。

爛皀鵐好拭辞瓩琉枳召鮖つ井上は５月に中谷潤人（Ｍ・Ｔ）と東京ドームで激突後、フェザー級に転向するとみられている。専門メディア「ＢＯＸＩＮＧＮＥＷＳ」によると、３１日にＷＢＣ同級王座決定戦でカルロス・カストロ（米国）と激突する暫定王者ブルース・キャリントン（米国）が早くも井上戦に照準を定めているという。

キャリントンは「私は確か２０２３年からこの男（井上）を批判してきたんだ。彼が（ルイス・ネリとラモン・カルデナスに）ダウンされる前から。自分のスタイルにぴったり合うものがいくつかある。それに高額な報酬も期待できる。彼には中谷戦が控えているかもしれないから、乗り越えるのは大きなハードルになるだろう」とし「だが、彼がそうしてフェザー級に階級をあげるなら私は戦うつもりだ」と宣言した。

フェザー級ではＷＢＡ王者ニック・ボール（英国）、ＩＢＦ王者アンジェロ・レオ（米国）、ＷＢＯ王者ラファエル・エスピノサ（メキシコ）もかねてモンスターとの対戦を熱望しており、メディアなどを通じ爛▲圈璽觜臉鎰瓩始まったともいえる。年内にも井上の同級転向が正式に決まれば、世界中のファイターから対戦オファーが殺到するのは間違いない。