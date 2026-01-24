キング姐さんは今年も健在だ。今週からＪＲＡの短期騎手免許で騎乗しているレイチェル・キング騎手が２４日の中山２Ｒで今年初勝利を挙げると、続く中山３Ｒで２連勝。午前中のレースから勝糞譽張ぅ奪拭次砲任蓮屮ング姐さん」がトレンド上位に入るほど、称賛の声が上がっている。

再来日最初の中山１Ｒ・３歳未勝利（ダート１２００メートル）でコンビを組んだ６番人気のイヌボウノキラメキは５着だったが、２Ｒ・３歳未勝利（ダート１８００メートル）からエンジン全開。積極策に出た３番人気のスノースコールは最後の直線で脚がなくなりかけていたが、何とか踏ん張らせて追い込んできたコパノエイダンを鼻差でしのいだ。続く３Ｒ・３歳新馬（ダート１２００メートル）は１番人気のサマーゲールに騎乗。スタートひと息から後方の競馬になったが、他馬が止まって見えるほどの脚を引き出し、逃げたトウカイレオを差し切った。

今年のレイチェル・キング騎手は２４日の中山開催から２月２３日まで短期免許で参戦する。今週の美浦トレセンでは「南半球のオーストラリアは夏なので３０から３５度くらいありましたが、日本に来ると全く逆ですね」と気候の違いに戸惑いながらも意欲を見せていた。短期免許での騎乗初年度の２４年に１６勝、昨年は２８勝と着実に成績を残し、女性初のＪＲＡ平地Ｇ１勝利となった２５年フェブラリーＳなど２年でＪＲＡ重賞６勝をマークする大活躍だった。

キング騎手の活躍にＳＮＳでは「マジ凄いな」「今年もすごい…」「来日早々連勝でっせ」「初日から飛ばしてやがるぜ」「早速キング姐さん祭りが始まってた（笑）」「朝から絶好調やなｗ」「万能すぎるだろ…」「さすがすぎる！」「姐さん買ってれば大丈夫」「さすがやな」「ほんま剛腕やな」「うますぎて草」「やっぱレベチやな」「頼りになるなあ」「いきなり無双やん」「相変わらずえぐい」「不思議な呼び名な感じあるよな」「早く通年取らないか？」などの反応が寄せられている。