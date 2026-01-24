青木源太らアナウンサー、8年前に撮影・SixTONES再現ショット公開「角度まで完璧」「愛に溢れてる」と反響続々
【モデルプレス＝2026/01/24】フリーアナウンサーの青木源太が1月22日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。8年前の写真を公開し、反響が集まっている。
【写真】42歳人気アナ達「角度まで完璧」8年前に撮影・SixTONES再現ショット
青木アナは「6周年おめでとうございます」と、SixTONESのデビュー6周年を祝福。写真にはSixTONESのポスターを背に、日本テレビアナウンサーの川畑一志、平松修造、森圭介、伊藤大海、同局からフリーアナウンサーに転身した上重聡がSixTONESと同じポーズを決める6ショットを披露。続けて「写真は8年前に日テレの仲間たちと撮りました」と記している。
この投稿に「懐かしい写真」「8年前に撮ってたのびっくり」「青木さんのキャラ最高」「角度まで完璧」「愛に溢れてる」「完コピ素敵すぎる」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
◆青木源太アナ、8年前の完コピショット披露
6周年おめでとうございます。— 青木源太（フリーアナウンサー） (@Aoki_Genta) January 22, 2026
今日は朝から各局での生出演お疲れ様でした！
この後の生配信、楽しみにして待ちます。
また大阪にも来てくださいね。
（写真は8年前に日テレの仲間たちと撮りました）#SixTONESデビュー6周年祭 #参るSixTONES#SixTONES_MILESixTONES#SixTONES pic.twitter.com/enNPDJxeTZ
