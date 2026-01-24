WILD BLUE「AGESTOCK2026」出演決定 唯一無二のステージ展開
【モデルプレス＝2026/01/24】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）が、2026年3月15日に開催される「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演することが決定した。
幕張メッセ大ホールで1周年記念ライブの成功を収め、Z世代を中心に支持を得ているWILD BLUE。圧倒的なパフォーマンス力を誇る彼らが、爽やかさと力強さが共存する唯一無二のステージを展開する。
なお、第1弾出演アーティストとして、CANDY TUNE、CUTIE STREET、SWEET STEADY、Hump Backが既に決定している。KAWAII全開のステージ、魂を揺さぶるパワフルなバンドサウンド、そして次世代を担うエモーショナルなパフォーマンス。それぞれの個性が共鳴し、ジャンルの垣根を越えたステージを展開する。（modelpress編集部）
・AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館
・2026年3月15日
・開場：17：30（予定）／開演：18：30（予定）／終演：21：30（予定）
・国立代々木競技場 第一体育館
・出演：CANDY TUNE／CUTIE STREET／SWEET STEADY／Hump Back／WILD BLUE
