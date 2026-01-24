バレンタインに最適「かんたん大量生産！マシュマロヌガー」（画像提供：Sachiさん @sachi.cafe ）

写真拡大

　バレンタインデーを前に、材料4つで簡単に大量生産できる「マシュマロヌガー」がインスタグラムに投稿され、表示回数265万件超え、5万9000「いいね！」が付く話題となっている（23日午後2時時点）。

【写真一覧】「見た目が可愛すぎる」友チョコにもおすすめ、「マシュマロヌガー」の作り方

　投稿したのは、「簡単かわいいお菓子」をSNSで発信しているsachiさん（@sachi.cafe）。「バレンタインにぜひ作ってみてね」と紹介した作り方は、以下の通り。

【材料】
バター30グラム、マシュマロ1袋（110〜120グラム）、オレオ1箱、ドライいちご適量、『苺のノアール』1箱

【作り方】
1：フライパンでバターを溶かし、そこにマシュマロを入れて、弱火で炒めてトロっとなったら火を止める
2：「1」にオレオ1箱、ドライいちごを入れて、温かいうちによく混ぜる
3：「2」を形作る容器に入れて、柔らかいうちに形を整える。好みでトッピング
4：オレオではなく「苺のノアール」を用いて“ピンクバージョン”を同じ工程で作る
5：冷まして固まったら一口大にカットし、マシュマロヌガーの完成

　sachiさんは、カットした際のオレオとドライいちごの断面が「かわいすぎる」とコメントし、「大量生産出来るから　ばら撒きおやつにぴったり」と紹介している。

　コメント欄には「これ昨年作ったのですがちょっと茶色っぽくなったのに加え固くなってしまって　アドバイス頂きたいです」という声に、sachiさんは「私も1回目失敗しました　加熱しすぎると茶色になってしまいます！必ず弱火で動画のようにとろっとしてきたらすぐ火を止めて　クッキー入れて素早く混ぜてみてください！」と返答していた。

　ほかにも、ユーザーからは「めっちゃ美味しそうすぎて作ってみたいです！」「見た目が可愛すぎる」「材料もお金があまりかからないのでいいですね」などと称賛する声が集まっている。