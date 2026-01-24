歌手のアグネス・チャン（70）が24日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。3人の息子について語った。

アグネスは3人の息子について「もう働いて」と明かし、「長男が39歳、次男が36、三男が29です」と親子ショットを披露した。

3人は有名な大学を卒業したと言われると「スタンフォード大学」と米カリフォルニア州にある世界トップクラスの大学であると打ち明けた。

MCのタレント・藤本美貴は「スタンフォード大学の凄さは分からないんですけど、全然分からないのに、名前が分かるぐらい凄いのは分かります」とコメント。夫でお笑いコンビ「品川庄司」庄司智春は「世界大学ランキングのトップ3常連校。ちなみに東大とか京大は30番台以降」と紹介した。

「毎年5万人以上が受験して、合格率は4パーセント前後」とも話し、「ノーベル賞受賞者や宇宙飛行士などを多く輩出している」とも伝えた。

藤本は「世界が違う！」と感嘆した。

またアグネス自身も92年にスタンフォード大学大学院教育学博士課程を修了し、94年には博士号授与。