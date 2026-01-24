旦那さんや子どもから「家庭内いじめ」を受けているという奥さんも。自分の家族から除け者にされるなんて、結婚前には想像もできませんよね……。今回は、そんな奥さんが復讐を決意したエピソードをご紹介します。

食べたい気分じゃない

「休日に私が料理を作っていると、夫は娘と一緒に外食に行こうとします。もうできるよと言っても、『それを食べたい気分じゃない』『いらないから外で食べる』と言って聞かず。最初は娘も私を気遣ってくれたけど、そのうち平気で夫と一緒に外食するようになりました。二人が出かけた後、私は一人で自分の作った夕飯を食べることに……。

そんなことが何度も繰り返され、いつしか私は食事を作らなくなりました。夫は娘を丸め込み『ご飯も作らないなんてひどいお母さんだね』と言っていました。今思えば、あれは立派な『家庭内いじめ』でしたね。モラハラ体質な夫は、私を悪者にしてストレス解消していたのでしょう。

どうしても離婚したい私に、夫は『離婚したら子どもは渡さない』『娘と離れ離れになってもいいのか』と言ってきたけど、私は『どうぞご自由に』『モラハラな父親と一緒になって母親をいじめるような娘、私はいりません』と言い返しました。

夫は予想外だったようで戸惑っていたけれど、夫に親権を譲ると言って一人で家を出ました。一人だけの生活は快適すぎて、もう二度とあの家には戻りたくありません。夫と二人きりの生活をすることになった娘は、早々に音を上げて私のもとに行きたいと言っているようですが、一緒に暮らす気はもうありません。

たとえ家族でも、いじめをしたら二度と元には戻れないんだよって教えてあげるのが、私が親として最後にできることだと思っています」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 家族のために料理しているのに、自分だけ除け者にされて……「家庭内いじめ」という言葉がまさにその通りです。モラハラな旦那さんの影響で娘さんもそうなってしまったのかもしれませんが、いくらお腹を痛めて産んだ子どもでも、愛情が持てなくなってしまうことは残念ながらあると思います……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。