準決勝では負傷交代も…市原吏音(大宮)が見据えるアジア制覇「優勝したいという強い気持ちを持っているほうに、ボールは絶対に転がってくる」
不敵な笑みは健在だ。U-21日本代表は日本時間25日午前0時のAFC U23アジアカップ決勝・U-23中国代表戦へ。DF市原吏音(大宮)は大一番を前に、仲間への声掛けを意識する。「気持ち気持ちという話はしている。代表選手はみんな上手いじゃないですか。でも、上手い奴が戦う気持ちを持って、泥臭くやるようになったら、どこにも負けないと思う。そこは大切にしたい」と力を込めた。
準決勝・韓国戦では相手選手と交錯して負傷し、後半20分にピッチを下がっていた。決勝前々日のトレーニングでは練習場に姿を見せず。しかし、決勝前日練習ではいつも通りの笑顔が戻った。
晴れやかな笑顔を見せる一方、決勝には並々ならぬ思いをのぞかせる。「もう決勝なので。自分的にはやりたい方向でメディカルにも伝えた。状態的にもやれないことはないと思っていたので、あとはもう気持ち」。準決勝で負傷したとき、プレー続行も考えていたが、仲間の存在に助けられた。
「準決勝(で負傷したとき)は残り20分ちょっとあった。でも、決勝のことを考えたら無理すべきじゃないと思った。タリク(岡部タリクカナイ颯斗)も、櫂大(土屋櫂大)もいるので、託して絶対に大丈夫。無理せず決勝まで待とうという感覚だった。だから、決勝はなんとしてでも出る」
背中で語るキャプテンではなく、味方を信頼してともに戦う。今大会は選手ミーティングこそなかったというが、食事時間には自然とコミュニケーションを取ってきた。小さなテーブルで離れておらず、横長のテーブルだったことも生かし、「毎回毎回違う選手と一緒に食べている」。船越優蔵監督体制と大岩剛監督体制がひとつになって日も浅く、スタート当初はぎこちなさもわかりやすいグループだったが、決勝を前にしてひとつのチームになっていた。
中国を相手に、戦術的な力では日本に分があるかもしれないが、市原は「決勝なので戦術がどうこうよりも、まずは気持ちが一番」と強調する。「優勝したいという強い気持ちを持っているほうに、ボールは絶対に転がってくる。まずは気持ち。全員が強い気持ちを持って試合に臨みたい」。自身にとって大きな舞台での決勝は初。アジアの頂で、最高の笑顔を見せつける。
(取材・文 石川祐介)
