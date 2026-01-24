アヤックス加入の冨安健洋、きょうにも2024年10月以来の公式戦メンバー入りの可能性「順調に回復している」
アヤックスのフレッド・グリム監督が新加入DF冨安健洋について、24日のフォレンダム戦でメンバー入りする可能性があることを示した。『ESPN』オランダ版が伝えている。
冨安は度重なるケガに悩まされており、アーセナルに所属していた2024年10月5日のサウサンプトン戦に途中出場して復帰を果たすも再離脱を余儀なくされていた。同年7月には双方合意のもとアーセナルとの契約解除が発表されて無所属の期間が続いていたが、昨年12月にアヤックスへの加入が決定した。
公式戦から長く離れてリハビリに励んでいたこともあり、指揮官は今月中旬に「トレーニングでは良い印象を与えている。しかし、試合に出場できる状態になるのはいつになるかは不明だ」とコメント。ただそこからコンディションが上がってきているようで、23日に報じられたインタビューでは「彼は順調に回復しているよ。まだ多少の浮き沈みはあるけれど現状は順調だ」と最新の状態を伝えている。
その上で指揮官は24日のリーグ戦に向け、試合当日にメンバー入りが可能か判断することを明かした。23日の午後にドクターから受ける情報も参考にする考えも語っているが、待望の公式戦復帰が迫っていることはたしかなようだ。
冨安は度重なるケガに悩まされており、アーセナルに所属していた2024年10月5日のサウサンプトン戦に途中出場して復帰を果たすも再離脱を余儀なくされていた。同年7月には双方合意のもとアーセナルとの契約解除が発表されて無所属の期間が続いていたが、昨年12月にアヤックスへの加入が決定した。
その上で指揮官は24日のリーグ戦に向け、試合当日にメンバー入りが可能か判断することを明かした。23日の午後にドクターから受ける情報も参考にする考えも語っているが、待望の公式戦復帰が迫っていることはたしかなようだ。