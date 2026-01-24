ワールド・ベースボール・クラシック公式は1月19日、Instagramを更新し、2023年大会の名場面を振り返る「TOP10 MOMENTS」を公開した。投稿では、劇的な一打や好守、歴史的な対戦シーンなど、大会を象徴する瞬間がランキング形式で紹介されている。

【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響

公開された動画では、決勝戦で実現したアメリカ代表のマイク・トラウト（34）と、日本代表の大谷翔平（31）による直接対決などの場面が多数並ぶ。スタジアム全体が息をのんだ一瞬や、勝利の瞬間に感情が爆発するシーンが切り取られ、2023年大会がいかにドラマ性に満ちていたかを改めて印象づける構成となっている。

【画像】2023年WBCの名場面を振り返るトップ10（画像はWorld Baseball Classic公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「トラウトVS大谷（アメリカVS日本）の、この場面は人生で初めて野球で泣いた瞬間でした！ 野球って凄い！ と心から思った大切な場面」「マジで何もかもが漫画のような最高の大会だった」「菊池雄星投手が前回WBCダルビッシュ投手の役割を果たすのかな」「Can’t wait for March」といった大会の記憶を懐かしみつつ、次回大会への期待をにじませる声が寄せられている。