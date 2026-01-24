脳卒中の初期症状とは？Medical DOC監修医が解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

※この記事はメディカルドックにて『「脳卒中の症状」はご存知ですか？前兆となる初期症状・予防法も医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

「脳卒中」とは？

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

脳卒中は、脳の血管が詰まる（脳梗塞）、または破れる（脳出血・くも膜下出血）ことで、脳の働きが急に障害される病気の総称です。症状は「ある瞬間から急に」始まることが多く、放置すると命に関わったり、麻痺・言語障害などの後遺症が残ることがあります。典型的な症状として、片側の手足や顔の麻痺／しびれ、ろれつ障害（言葉の異常）などが挙げられ、出たら様子見は禁物です。軽い症状や一時的に治る症状であっても脳卒中の前兆のことがあります。

脳卒中の前兆となる初期症状

脳卒中（特に脳梗塞）には、本格的な発作が起きる前に「前兆」が現れることがあります。これを一過性脳虚血発作（TIA）と呼びます。血管が一時的に詰まりかけるものの、短時間（数分～24時間以内）で血流が再開し、症状が消えるのが特徴です。

ただ、症状が数分で消えたとしても、「治った」わけではありません。警告発作として捉える必要があります。症状が出現した時間をメモして、安静にしつつ、すぐに病院を探してください。放置すると、数日以内に本格的な脳梗塞を起こすリスクが非常に高いため、見逃さないようにしてください。

手に力が入らない・物を落とす（一過性の脱力）

食事中に箸をポロッと落とす、持っていたお茶碗を落とす、あるいは手足が一瞬だけ「ガクン」と力が抜けるような感覚があります。軽い脱力感であっても、片側だけに現れる場合は要注意です。

言葉が一時的に出なくなる

会話の途中で急に言葉に詰まる、相手の言っていることが一瞬理解できなくなる、舌がもつれるといった症状が起きますが、しばらくするとまた普通に話せるようになります。

片方の目が見えなくなる（一過性黒内障）

視野の片側半分が一時的に欠けて見えない、視界が急に狭く感じる、といった症状が怒ることがあります。数分～数十分で元に戻ることが多いです。これは首の血管（内頸動脈）の動脈硬化が原因であることが多い症状です。

目をこすっても治りません。視力が戻っても、血管の問題は解決していません。

眼球そのものではなく、脳へ行く血管のトラブルです。脳神経外科を受診し、首の血管の超音波検査などを受ける必要があります。

めまい・ふらつき

天井がぐるぐる回るようなめまいや、雲の上を歩いているようなフワフワした感覚に襲われます。同時に吐き気や、まっすぐ歩けないといった症状が出現し、しばらくして治まることがあります。これは小脳や脳幹の血流不足で起こりやすい初期症状です。

もしこのような症状が現れたら、転倒しないよう、低い姿勢をとってください。めまいは耳の病気でも起こりますが、高齢者や高血圧の方は脳卒中の前兆を疑う必要があります。

異常ないびき・睡眠時の無呼吸

普段いびきをかかない人が急に激しいいびきをかき始めたり、睡眠中に呼吸が止まっていたりする場合、脳卒中の発症リスクが高い状態（睡眠時無呼吸症候群）、あるいはすでに脳出血などを発症して意識障害が起きている可能性があります。特に「意識がなく、大きないびきをかいている」場合は、舌が喉に落ち込んで気道を塞いでいる危険な状態です。

呼びかけても起きず、大きないびきをかいている場合は、気道確保（横向きに寝かせるなど）をして、すぐに救急車を呼んでください。

睡眠時無呼吸症候群の治療は呼吸器内科などですが、突然の意識障害を伴ういびきは救急搬送の対象です。

すぐに病院へ行くべき「脳卒中の症状」

ここまでは脳卒中の症状を紹介してきました。

以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。

「FAST」に当てはまる症状の場合は、脳神経外科、脳神経内科、救急科へ

脳卒中を疑った際に、世界共通で使われている「FAST」という評価項目があります。

一つでも当てはまった際には脳卒中の可能性が非常に高いです。

F（Face）：顔の麻痺。顔の左右のゆがみがある、片方の口角が下がっている

A（Arm）：腕の麻痺。片側の腕が上がらない、力を入れるのが難しい

S（Speech）：言葉の障害。ろれつが回らない、言葉が出にくい

これらの症状が出現している場合には、

T（Time）：発症時刻。症状が出た時刻を確認して、すぐに救急車を呼んでください。

脳神経外科や脳神経内科のある救急病院を受診しましょう。

受診・予防の目安となる「脳卒中の症状」のセルフチェック法

・片側の手足の動きが急に悪くなった場合

・突然激しい頭痛が出現した場合

・言葉が出ない、呂律が回らない場合

「脳卒中の症状」についてよくある質問

ここまで脳卒中の症状・予防法などを紹介しました。ここでは「脳卒中の症状」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

軽い脳卒中の症状にはどんな症状がありますか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

「軽い」と感じるケースでは、前兆＝一過性脳虚血発作（TIA）のことがあります。たとえば、片側のしびれや脱力、ろれつのもつれ、視野の欠けが数分～数十分で元に戻る、などの症状です。治ると安心しがちですが、脳卒中の警告サインとして重要なので、治った後でも早めに受診してください。

妊娠すると脳卒中を発症しやすくなるのでしょうか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

妊娠自体が必ずしも脳卒中を起こしやすくするわけではありません。健康な妊婦さんでは過度に心配する必要はありませんが、妊娠後期や産後には通常より脳卒中が起こりやすい時期があることが知られています。

妊娠中は血液量が増加し、ホルモンや凝固系の変化により血栓ができやすくなるため、統計的には非妊娠時の約2～3倍程度脳梗塞・脳出血のリスクが高まるとも報告されています。

特に妊娠高血圧症候群（高血圧やタンパク尿を伴う状態）になると血圧上昇により脳出血や脳動脈瘤破裂（くも膜下出血）を起こしやすくなります。激しい頭痛、麻痺、けいれん、視野異常、意識障害があれば、妊娠中でも迷わず救急受診してください。

まとめ

脳卒中はある日突然、私たちの脳を襲う怖い病気です。その代表的な症状である「腕」「顔」「言葉」の異変がひとつでも現れたら、決して様子を見ずに直ちに対応することが肝心です。

特に片麻痺やろれつ障害、激しい頭痛などの症状は、時間との闘いである脳卒中のサインです。1分1秒でも早く適切な治療を開始できれば、命を救い後遺症を最小限に抑えられる可能性が高まります。発症してしまうと、後遺症が残ったり、重症例ではなくなってしまうこともあります。

脳卒中にならない努力（予防）と、万一発症したときにすぐ行動する備えが大切です。日頃から血圧や血糖コントロール、禁煙・節酒、適度な運動といった生活習慣の改善に努めましょう。

