松村北斗＆今田美桜のW主演で東野圭吾『白鳥とコウモリ』が実写映画化！「人の想いが生み出すミステリー」（松村）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

東野圭吾の『白鳥とコウモリ』（幻冬舎文庫）が、松村北斗（SixTONES）と今田美桜のダブル主演により実写映画化、9月4日に全国公開される。

■松村北斗と今田美桜が“事件の真相”を追う容疑者の息子と被害者の娘に

善良な弁護士が、刺殺された。「私がやりました。“すべての事件”の犯人は私です」。

容疑者として浮上したひとりの男、その自供により事件は解決したはずだった。だが、容疑者の息子・倉木和真（松村北斗）と、被害者の娘・白石美令（今田美桜）は、互いの父の言動に違和感を抱く。

「なぜ父は、殺人を犯したのか―?」「なぜ父は、殺されないといけなかったのか―?」

出会ってはいけない、容疑者の息子と被害者の娘が手を取り合ったとき、“真実”が揺れ動く。

総制作部数1億部以上、ベストセラー作家でありミステリー界の巨匠・東野圭吾が誕生させたあらたなる最高傑作が、作家生活40周年にして実写映画化。ミステリーの枠を超え、“罪と罰”という核心的なテーマを重厚な物語で描いた本作について、東野自身も「今後の目標は、この作品を超えることです」と自信をのぞかせている。

ダブル主演には、『ファーストキス 1ST KISS』（2025年）、『秒速５センチメートル』（2025年）により、第49回日本アカデミー賞で優秀主演男優＆助演男優賞をダブル受賞した松村北斗と、NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを演じ幅広い支持を集め、朝ドラ出演後映画初主演となる今田美桜が決定。

今最も旬なふたりがいまだかつてない競演を果たし、“事件の真相”を追う容疑者の息子と被害者の娘を熱演。出会ってはいけないふたりが手を取り合ったとき、物語はあらたな局面へと動き出す。

監督を務めるのは、『あゝ、荒野』（2017年）や『正欲』（2023年）など、これまで社会的に孤立した人々の生き様に鋭く切り込んできた岸善幸。脚本には、『ある男』（2022年）や『愚か者の身分』（2025年）といった作品を手掛け、日本アカデミー賞最優秀脚本賞の受賞経験を持つ向井康介が加わる。

■映画情報

『白鳥とコウモリ』

9月4日（金）全国公開

原作：東野圭吾 『白鳥とコウモリ』（幻冬舎文庫）

製作幹事：松竹 日本テレビ

監督：岸善幸

脚本:向井康介

出演：松村北斗 今田美桜 ほか

制作会社：テレビマンユニオン

配給:松竹

(C)2026「白鳥とコウモリ」製作委員会

公開：9月4日（金）全国公開

■関連リンク

『白鳥とコウモリ』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/eiga-hakuchotokomori/