この記事をまとめると ■東京オートサロン2026にて「プレリュードHRCコンセプト」が展示された ■ホンダアクセスの実効空力のノウハウが反映されているという ■販売時期などは未定だが製品化を目指して検討が進められている

ワークス直系のプレリュード現る

ホンダは、チューニング＆カスタムカーの祭典である「東京オートサロン2026」において、数々の新型車を披露しました。プレスデイに行われたプレスカンファレンスでは、ホンダのモータースポーツ活動を担うHRC（ホンダレーシング）のもつ技術やノウハウを市販車両に反映させたコンセプトモデルを発表しました。そのうちの1台が、2025年9月に発売されたばかりの新型プレリュードをベースとした「プレリュードHRCコンセプト」です。

プレリュードHRCコンセプトは、車名のとおりホンダのモータースポーツ部門であるHRCがもつ技術やノウハウを活かして開発されたコンセプトモデル。同時に公開されたシビックHRCコンセプトとは異なり、こちらは「HRCパフォーマンスパーツ」と呼ばれるアフターパーツ群を装着した車両であり、外観もカモフラージュラッピングではなく、HRCのコーポレートカラーであるトリコロールに彩られています。

ホンダ車向けアフターパーツとしては、これまで純正アクセサリーを「Modulo」ブランドで知られるホンダアクセスが開発・販売、さらに「無限」ブランドの製品をM-TECがリリースする体制となっていましたが、ここにホンダワークスチームの名称である「HRC」の名を冠した製品群が投入されることになります。ホンダ車オーナーであれば、これらの棲みわけというか方向性の違いが気になるところです。

「このプレリュードHRCコンセプトに装着されているパーツは、ホンダとHRC、そしてホンダアクセスが共同で開発しました。従来の純正アクセサリーはストリートをメインフィールドに想定して開発していましたが、HRCパフォーマンスパーツではよりサーキットでの運動性能を重視した内容になっています」

そう話してくれたのは、ホンダアクセスの湯沢峰司さん（画像左）。湯沢さんといえばModulo／Modulo Xシリーズの開発でも知られるエンジニアだが、HRCパフォーマンスパーツの開発にあたってはHRC側の知見だけでなく、「実効空力」をはじめとするModuloのノウハウももち寄られて進められたとのこと。そして、HRCパフォーマンスパーツの販売にあたっては、ホンダアクセスが協力するといいます。

プレリュードHRCコンセプトの詳細は明らかになっていませんが、なんといっても特徴的なのはSUPR GT車両を思わせるほど大胆なデザインを採用したエアロパーツです。専用デザインの前後バンパーのほか、片側約20mmのワイド化を実現した前後オーバーフェンダー、サイドアンダースポイラーを装着。リヤには整流効果を高めるアンダーディフューザーのほか、GTウイングも装着されています。

車両前後左右に装着されたエアロパーツのアンダー部分、リヤアンダーディフューザー、ミラーカバー、そしてGTウィングの本体と翼端板部分には軽量かつ高剛性のカーボン素材が用いられており、しかも表面は格子状ではなく波状となっています。これは「フォージドカーボン」と呼ばれ、金型にカーボン繊維をランダムに敷き詰めて成型したもの。そのため、同じ地紋の製品はほかに存在しない、世界にひとつだけのエアロパーツであることも、オーナーの所有欲を高める製品といえそうです。

フロントバンパーの奥には、なにやら冷却系パーツのようなものが見えますが、e:HEVユニットはじめ機関系にどのような変更がなされているのかは未発表。しかしながら、HRCのロゴが記されたセンターキャップを持つホイール、ローダウンされた脚まわり、そして標準装備のブルーではなくレッドに塗装されたブレンボ製ブレーキキャリパーなど、「走り」を連想させる製品群となっているのが印象的です。

スペシャリティカーであるプレリュードに、新たな可能性を与えてくれそうなHRCパフォーマンスパーツ。今後の発表が楽しみな製品です。