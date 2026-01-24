◆米男子プロゴルフツアー アメリカン・エキスプレス 第２日（２３日、米カルフォルニア州 ＰＧＡウエスト ピート・ダイ・スタジアムＣ＝７２１０ヤード、ニクラス・トーナメントＣ＝７１４７ヤード、ラキンタＣＣ＝７０６０ヤード、いずれもパー７２）

第２ラウンドが行われ、７１位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）がラキンタＣＣで７バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算１１アンダーで首位と６打差の２６位に浮上した。

２０位で出た中島啓太（フリー）はニクラウス・トーナメントＣを７１で回り、通算８アンダーの６２位に後退。金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）はピート・ダイ・スタジアムＣを７０で回って通算７アンダーの７９位、同コースを７２で回った平田憲聖（エレコム）は通算３アンダーで１２６位に順位を下げた。

ニクラウス・トーナメントＣを６４で回った世界ランク１位のスコッティ・シェフラー（米国）、同コースで６０をマークしたブレーズ・ブラウン（米国）が通算１７アンダーの首位で並んだ。

今季の米国本土初戦となる今大会は各選手が３コースを回り、６５位タイまでが決勝ラウンド（スタジアムコース）に進出する。