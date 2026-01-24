元日本代表MF中村俊輔氏は磐田のキャンプで指導を行っている

元日本代表MF中村俊輔氏が古巣ジュビロ磐田のトレーニングキャンプに合流。

若手選手の前で“伝家の宝刀”である直接FKを実践指導した。

中村氏は昨季限りで横浜FCのコーチを退任。鹿児島でトレーニングキャンプ中の古巣磐田にテクニカルアドバイザーとして合流し、20日から24日まで指導を行っている。

磐田はクラブの公式YouTubeでキャンプの様子を連日公開している。1月22日に更新された9日目の動画の中では中村氏が選手の前で直接FKを披露し、現役選手たちを唸らせる一幕が。レジェンドの指導を受けた新加入DF増田大空（←流通経済大柏）は「幸せです。本当に幸せです。特別こう蹴り方を教わったというわけではないですけどルーティンだったり、ボールの軌道だったり…ずっとニヤニヤしてました」と満面の笑みを浮かべた。引退から3年あまりが経ったが、今も健在のキック技術は選手に大きな影響力を与えている。

ファンからは「さすが俊輔。健在すぎる」「俊さんのフリーキック講座は神」「俊輔のキックの質凄い」「すげ〜激アツだろ」「まだやれそう」「ピッチ上でボール蹴っている時の顔が生き生きしてる」「トップの選手はもちろん、ユースの子達も直接レジェンドに指導してもらえるなんて良い経験すぎる」とコメントが寄せられるなど反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）