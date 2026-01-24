〈「力士の暴行死事件が発生」「暴力団の観戦問題が発覚」不祥事続きで“存続危機”の大相撲を支えたのに…元横綱・白鵬がそれでも嫌われてしまったワケ〉から続く

日本国民に愛されている国技・相撲。しかし、土俵の裏側でどんなことが起きているのか、力士たちがどんな生活を送っているのかを知っている人は、少ないのではないだろうか。

ここでは、相撲界の裏話と感動秘話を綴った朝日新聞記者・抜井規泰氏の著書『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』（講談社+α新書）より一部を抜粋。大横綱白鵬が、悪役視されるようになった理由を紹介する。



元横綱・白鵬

横綱審議委員会が問題視した「審判部批判」

白鵬に対する悪役視は、強まるばかりだった。

白鵬も、やらかしてしまった。

千秋楽を待たずに大鵬の優勝記録を超えた2015年初場所。その千秋楽の翌朝だった。張り詰めた心を解き放ち、美酒に酔いしれた白鵬が「審判部批判」をやらかしてしまった。

取り直しとなった13日目の稀勢の里戦について、「子どもが見てもわかる相撲」と発言した。これを横綱審議委員会が問題視。北の湖（きたのうみ）理事長が、師匠だった当時の宮城野親方（元幕内竹葉山）を通じて白鵬を注意した。

その時の映像を見ると、白鵬が寄り倒した瞬間、まさに目の前の西溜まりで勝負を見つめていた横綱鶴竜(かくりゅう)（現音羽山親方）は、寄り倒した瞬間に「勝負あり」と確信し、立ち上がって西の花道に歩き始めている。

子どもでもわかるかどうかはともかく、目の前で見ていた鶴竜にはそう見えた一番だった。いずれにしても、批判された白鵬は貝になった。そして、さらなる「問題」が起きる。

「そんな偉そうなこと言っていないのに…」白鵬が明かしていた複雑な胸中

この2ヵ月後の春場所で、白鵬はついに報道陣の質問を一切受けず、文字通り、支度部屋で背中を向け続けた。

その後、「張り差し」や「カチ上げ」という、大相撲の禁じ手でも何でもない立ち合いすら、横綱審議委員会が苦言を呈するようになる。だが、張り差しやカチ上げは、立ち合いで脇が甘くなる。

白鵬の現役当時、ある元大関の審判部幹部はこう語っていた。「白鵬のカチ上げなんて、別にたいしたことないでしょ。相手だって、カチ上げや張り返しをやり返してやればいい」と。

ちなみに、千代の富士（故九重親方）引退のきっかけとなった1991年夏場所の貴花田（のちの横綱貴乃花）戦。千代の富士の立ち合いは、左の張り差しだったが貴花田は微動だにせず、甘くなった千代の富士の脇に右をねじ込むと、終始攻め立てて金星を挙げた。

「嫌われるという打ち返しに遭い続けた」名横綱・白鵬の孤独

白鵬は揺れ続けていた。朝青龍と覇を争っていたときは、控えめにしてきたことで祖国モンゴルでの人気は、いまひとつ。一人横綱として不祥事続きの角界を支えて評価されたものの、稀勢の里への人気が盛り上がると、手のひらを返したように悪役視。

そこで自分という存在を押し出してみたところ、さらに嫌われるという打ち返しに遭い続けた。これが、私が見てきた白鵬という希代の名横綱の孤独だ。

そして、白鵬は土俵を去った。

2025年夏場所。

私は、白鵬の退職を予期していた。そして、白鵬を慰留しようとしていた。場所中、誰もいない国技館の暗がりに呼び出し、何度となく、白鵬と話した。

千秋楽の昼下がり。東京・両国の国技館の薄暗い通路で、白鵬は私にこう語った。

「相撲協会を内部から変えていく夢は、諦めました」

「相撲協会を内部から変えていく夢は、諦めました。これからは、外からがんばりたい」

ただ、「辞める」という白鵬自身の言葉がなかったため100パーセントの確信が持てず、私は「白鵬、退職へ」というスクープを書くことはできなかった。

しかし、「外からがんばりたい」と絞り出したあの言葉は、「退職する」という白鵬のメッセージだった。長年付き合ってきた私に、事前に意思を伝えてくれた彼の精いっぱいの誠意だったと、いま思う。

白鵬の様々な言動が、様々な批判を受けてきたことは事実だ。横綱審議委員会から苦言を呈されたこともある。しかし--、

白鵬はいま「相撲」という日本の伝統技芸を「sumo」という国際競技に昇華させる道を模索し始めた。その背中を、揶揄や罵声や批判ではなく、拍手で送りたい。

