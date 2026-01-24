〈「あだ名がブタゴリラでした」クラスのブスキャラ男子が『超イケメン』に激変…32歳男性が「整形」を決意した“失恋事件”〉から続く

かつて「ブタゴリラ」と呼ばれていた青年は、整形と筋トレで"神戸一のモテ男"になった。マッチングアプリの「いいね」は激増し、仕事のクレームは減少。人生は明らかに好転――。

©杉山秀樹／文藝春秋

気になる「整形総額」は？

──「ブタゴリラ」と呼ばれていた見た目を整形や筋トレで変えていったまさやさんですが、鼻整形で、モテの「エグい波」が来たそうですね。

まさや マチアプでは、「いいね」が激増しました。普通に道を歩いたり、お店に友達と行ったりするだけで「何している人ですか？ かっこいいですね」ってめっちゃ声かけられるようになって。今までで一番変化がありましたね。筋トレ、目の整形で少しずつモテるようになって、とどめの鼻でドカーンと。合コンに行っても3対3で、3人全員が僕に来たり。僕の地元は神戸なんですが、神戸では完全に無双状態でしたね。

──すごいですね。

まさや ただ、それも井の中の蛙だったんですよね。その後、東京の彼女と付き合って、度々東京に来ることになったら、レベルの違いを痛感しました。東京って人が多すぎて、僕くらいの見た目の人だったら見向きもされない。知り合って話すようになったら「かっこいいね」とは言ってもらえるんですが、「無双」というほどではなくて。

──都心は人も多いし、好みもそれぞれですしね。

まさや でも僕これはボディコンテストに出て思ったことなんですけど、僕、関西の大会で7回優勝しているんです。ただ、僕、どこで勝負するかを見極めているんです。仮に僕が世界大会に行っても、ずっと50位とかだったら褒めにくいですよね。でも、関西でずっと優勝していたら「すごい！」と称賛を得られるし、自己顕示欲も満たされますよね。上を見たらキリがないし、自分が満たされて輝ける場所にいる。どこで咲くかが大事やな、と思いました。

──ちなみに整形総額はどのくらいだったんですか？

まさや ボトックス（筋肉の動きを一時的に弱める注射）とか美容施術をどこまで含めるかにもよるんです。いわゆる造形を変えたりする美容整形手術は、実際は100万円台なんです。鼻が90万円で、目が20万円弱でした。

──思ったほど高額ではないんですね。

まさや ただ、手術費用がその金額ですんでいるのは、運動や食事も気をつけているから。運動や食事制限なしで整形だけやると、「ザ・整形顔」みたいになる。それは男女共に色々な整形経験者を見ていて思ったことです。整形をどこまでやるかにもよりますけど、自然な仕上がりとは違うな、と。

──不自然だったり、似たような顔になってしまったり。

まさや そうなんです。同じようなシュッとした顔でも、運動で体脂肪率を落として、それでも落ちなかったところだけ脂肪吸引するのと、体に脂肪がついたまま脂肪吸引だけやりまくった顔とじゃ、仕上がりが全然違う。

僕は自分が整形しているんで、整形反対派ではないですけど、順番を間違えてる人が多いと思います。「とりあえず脂肪吸引したらいい」みたいな。まずは、運動して体を健康な状態にしてから、「どうしても」なところはメスを入れることも考える。

「整形肯定派」というわけではない

──整形肯定派、というわけではないんですね。

まさや 大賛成、ではないですね。僕自身も鼻にメスを入れるのは最後まで悩みましたし、正直不安でした。歯もあえてセラミックにしていないし、目も自然な感じで止めました。

──ご自身も整形依存への不安があったとか。

まさや めちゃくちゃありました。いわゆる整形タレントみたいな顔になっちゃうんじゃないか、と怖くて。そこはならんでおこうと思ってセーブしていました。

地元ではここまで美容につぎ込んでいる男は、もう誰もいなかったので、まわりからは異端に見えていたと思います。給料のほとんどを美容につぎ込んでましたし。

──整形したことで偏見の目で見られたりしたことはありますか？

美容男子のデメリット

まさや 嫌がる人はめちゃくちゃいます。それこそ、浸透していないからだと思うんですけど。以前は「メンズメイクなんて」って言われてたけど、今は浸透しているので東京では割と当たり前ですよね。

あと、女性は、僕が美容にお金をかけていると知ると、ちょっと嫌がりますね。男性のほうが美意識高いと、女性はストレスを感じるみたいで。

──それはあるかもしれない……。

まさや ちょっとお菓子を食べたら「それ太るで」「スキンケアちゃんとしてな」とか言いたくなっちゃう。なので「かっこいいけど、めっちゃ嫌」みたいに言われることはあります（笑）。僕的には、清潔感があればそれでいいんですけど。

──清潔感の基準が厳しそう。

まさや そこは以前よりは上がっちゃってるかも（笑）。ただ「自分と同じレベルじゃないと無理」というほどでもないです。元々女性って男性よりホルモンの関係できれいなので。ネイルに行って、美容院に行ったり、美の基準が男性より高いので。

──整形したことを男友達からからかわれたりしたことは？

まさや それは昔からずっとです。僕、ブスだけど可愛い子と付き合えて自分に自信があったので、友人からしたら鼻につくんだと思います。だからこっちを下げることをしてきたり。

──下げること、とは？

まさや 単純にバカにしてくる。僕が筋トレを始めたら「お前、何目指しとんの？（笑）」とか。でも、僕がボディコンテストで優勝しだしたら、みんな手のひらを返したみたいに「筋トレ教えて」「ほんますごいな」とか言ってきて。次に美容に手を出したら「オカマやん」とか。でも、僕的には「OK、このフェーズが来たな」という感じ。まわりからバカにされるフェーズは、だいたい正しい道に行っているんです。

その証拠に、逆に女性からは「美意識高いメンズは良い」と褒められるようになって。マッチングアプリでも成約率が上がってきた。

そしたら、今度は「俺も美容やろうかな。何からやったら良い？」みたいに聞かれるようになって。みんな懲りないねえ、と（笑）。羊飼いにでもなった気分です。いちいち言わないですけどね。「お前、あのとき俺のことバカにしとったくせに」とか。

整形を公表したワケ

──まさやさんはSNSでも整形を公表していますが、何かきっかけがあったんですか？

まさや 僕は何事も隠す方じゃないので。初めて二重整形したときも「ブスの見た目飽きたから、目変えてくるわ」とかストーリーにアップしたと思います。たまに「整形前のが良かった」というコメントもありますけど、体感で5%ぐらい。好みの問題で「一重のほうが好きだった」って人もいますけど、それは当たり前のことで。「整形失敗やな」みたいに言われることはほぼないです。

──SNS上で誹謗中傷されることもないですか？

まさや 僕、バズっても、アンチが少ないんです。整形前の写真を「めっちゃブス」とか書かれたことはあるけど、執拗に言ってくるわけじゃないし「これをアンチとカウントするべきなのか」ってレベルなので、ノーカンですね。

整形後に「クレームが減った」ことも

──整形後、仕事上での変化はありましたか？

まさや 顔がすべての原因ではないと思うんですけど、以前よりクレームが減りました。僕は家庭にエアコンをつけたりする施工会社の親方（現場監督）をしているんです。友達からは「めっちゃ営業とか得意そう」と言われるくらい、話も得意だし、整形前も笑ったら愛想よく見えてました。けど、工事中は真顔で作業することが多いんです。そしたら、僕だけクレームを言われることがあって。

──どんなクレームを受けたんですか？

まさや 「無愛想だ」みたいな。僕は声も高くないので、ブタゴリラの目つきで、低いトーンでしゃべっていたら怖い印象だったのかもしれないです。それが、整形したら、仕事は変わらないのに、褒められることばかりになりましたね。

──見た目を変えたことで、内面も変わりましたか？

まさや 前より性格が良くなったなと感じます。日ごろから顔や身体を褒められると、気持ちに余裕が出てくる。相手に優しくできるかどうかって、持っている余裕の数だと思うんですよ。金持ち喧嘩せず、みたいな。

合コンでも「もう俺はいいからみんな頑張って。俺は整形こじらせとる、ただのおじさんやから」みたいな。女の子の取り合いとかは、全然ない。「みんなどうぞ」という（笑）。

──高みの見物（笑）。筋肉を鍛えるとメンタルも安定するものですか？

まさや 筋肉、というより実績や自信が大きいと思います。美容整形経験者はガワが整っても、メンタルが安定しない人は多いですよね。お金だけかけて見た目を変えても、ほころびが出てくるんです。食事とか運動とか、身体は全部つながっているんですよね。

──現在はご自身で美容サロンもオープンしたそうですね。

まさや 美容についてSNSで発信して知識もあったし、SNS上で「どうしたらいいんですか？」と質問されるようになったので「もうサロンやったらいいか」と。僕、美容は一生やるんやろうな、と思っていたので、好きなことを仕事にしてみたいな、と。

うちのお客さんにもよく言うのは、あくまで整形はひとつの手段であって、目的じゃない。その先はどうしたいのか、そこまで考えてやらないと「思ったのと違う」となってしまう。ドクターはそこまでは面倒見てくれないよ、と。

──整形について、今ご家族はどんな反応？

いい顔も筋肉も手に入れた。あとは…

まさや 大反対されることはなかったですけど、鼻をやるときは「大丈夫？」「やりすぎちゃうん？」と心配はされました。でも、基本は「好きなようにしたら」と。実際、手術が終わったら「かっこよくなったやん」と言ってくれました。

むしろ今年55歳になる親父は、感化されて僕の美容サロンに来たりとか、クマ取りやったりとか。ちょっと見た目が若くはなりました。

──ありがとうございました。生粋の陽キャ、という感じで新鮮でした。

まさや 陽キャです（笑）。顔がなくても勝ってたけど、顔を装備したことで無双した。整形でコンプレックス解消、というより「またレベル上がった」みたいな感覚ですね。あとは収入だけかな。

（市岡 ひかり）