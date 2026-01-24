〈《約550万円の極小一軒家が…》クレーン車で設置するコンパクト物件の意外すぎる「間取り」〉から続く

日本中に眠っている個性的な物件・住宅を紹介している、チャンネル登録者数75万のYouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』。

【衝撃の中身】《自分で組み立てる家》広さわずか3坪の住宅の衝撃的な「間取り」を見る

そんな人気チャンネルを運営している中の人に、スモールハウス物件について話を聞いた。（全5回の4回目／続きを読む）

――今回紹介していただいたのは「場所を選ばない組み立て式の小屋」。一体どのような物件なのでしょうか。

ゆっくり不動産（以下、ゆっくり） いつものように物件資料を眺めていて「むむむ」と唸ってしまうような住宅を見つけてしまったんです。それが、今回ご紹介する「小屋キットTINY」です。



場所を選ばない組み立て式の小屋 （YouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』より）

――組み立て式、というとプラモデルのようなイメージでしょうか。

ゆっくり まさにその通りです。近年のタイニーハウス人気で色々な小屋がリリースされていますが、多くは工場で完成させたものをトラックで運搬し、クレーンで設置するのが一般的でした。しかし、この「小屋キットTINY」は、現地でプラモデルのように組み立てることが可能です。しかも、ただの小屋ではなく、住宅と同じ性能を有しているというから驚きです。

――今回は実物を見て来たそうですね。

ゆっくり 一番人気のCタイプを拝見しました。奥行きが2.1m、幅は3.2mという、まさに「小屋」といった可愛らしいサイズ感ですね。

しかもウッドデッキや屋根付きのポーチ（カバードポーチ）は標準仕様で、追加費用なしで最初からついてくるんですよ。

――室内の様子についてもお聞かせください。Cタイプの広さは4.5畳（6.7平米）とのことですが。

ゆっくり ドアを開けると四方が木に囲まれた、まさに「趣味部屋」といった空間が広がっていました。エアコンも設置されていて、この広さなら冷暖房効率は抜群でしょうね。天井の一番高いところで約2.4mあるので、縦の空間をうまく使えば、一般的な4.5畳より広く感じられます。

――お値段はどのくらいなのでしょうか。

ゆっくり 一番人気のCタイプの小屋キット本体は、税込みで約147万円。これはあくまで本体価格で、内装や水回りは含まれていませんが、今回見たタイプの他に、住設付きの小屋もあるそうです。

――組み立て式で住設付きの小屋もあるんですか。

ゆっくり 広さはわずか3坪、約6畳の広さです。その3坪の空間に、ベッド、ソファースペース、キッチン、家電置き場、収納、デスクスペース、トイレ、シャワーブースがすべて無駄なく完結しているんです。

それでも最短2日で完成し、住宅レベルの安心感が得られるのが大きな魅力です。自宅とは別に、もうひとつの“居場所”を持ちたい人にとって、まさに理想的な小屋だと言えるでしょう。

（「文春オンライン」編集部）