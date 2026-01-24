〈《最短2日で完成する小屋》4.5畳でウッドデッキも…衝撃的だった組み立て式の小屋の「間取り」〉から続く

日本中に眠っている個性的な物件・住宅を紹介している、チャンネル登録者数75万のYouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』。

【衝撃の中身】《わずか1日で完成する3Dプリンター住宅》まるで宇宙船のような物件のユニークすぎる「間取り」を見る

そんな人気チャンネルを運営している中の人に、スモールハウス物件について話を聞いた。（全5回の5回目／最初から読む）

――今回の物件はわずか1日で完成する3Dプリンター住宅。非常にユニークなデザインの住宅で、まるで宇宙船のようですね。

ゆっくり不動産（以下、ゆっくり） この10平米モデルは「スフィア」というタイプです。設計は日本、米国、オランダ、中国の共同開発で行われており、デザインはNASAの火星移住プロジェクトを手掛けているデザイナーが担当したそうです。デザインが他にない独特なもので、目を引きますよね。



わずか1日で完成する3Dプリンター住宅 （YouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』より）

――球体に近い構造には、何か理由があるのでしょうか。

ゆっくり この球体のような構造は、物理的に揺れを吸収してくれる特性があるようで、耐震面は日本のエンジニアが担当しており、日本の建築基準にしっかりと合わせています。

――この住宅は3Dプリンターで、わずか24時間未満で完成すると伺いました。施工プロセスはどのようなものなのでしょうか。

ゆっくり 専用の3Dプリンターに設計図のデジタルデータをインプットし、ノズルからコンクリートを何層も積み重ねて各パーツを出力します。その後、クレーンでパーツを組み立て、壁の空洞部分に鉄筋や断熱材を入れながら、床や電気工事などを同時に進めていきます。

「車を買い替えるように家を買い替えられるようにしたい」価格は300万円

――そして、最も驚いたのが価格です。この10平米モデル「スフィア」は300万円とのこと。

ゆっくり そもそも、この事業を始めたきっかけが「30年の住宅ローンを本当に払い続けられるのだろうか」と考えたことだそうです。日本の住宅ローンの平均完済年齢は73歳で、定年後も返済が続いている方が多いのが現状なので。

――確かに、住宅ローンは多くの人にとって大きな負担です。

ゆっくり 30年という画一的なローンをなくしたい、車を買い替えるように家を買い替えられるようにしたい、という思いで開発に踏み切ったそうです。

――素晴らしいコンセプトですね。「スフィア」はすでに販売されているのでしょうか。

ゆっくり はい、10平米モデルは限定6棟で先行販売し、すでに完売しているそうです。

（「文春オンライン」編集部）