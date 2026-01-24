更年期世代になると“なんとなく不調”が増えてくるもの。その不調を解決する助けとなってくれるのが漢方です。

今回のゲストにお招きしたのは、東京女子医科大学附属東洋医学研究所クリニックの木村容子教授。女史会メンバーが気になっている漢方治療、木村先生が提唱する「ポジティブ・エイジング」についてお話を伺いました。

『週刊文春WOMAN 2026創刊7周年記念号』より、一部を抜粋してご紹介します。





女性の体は「7年周期」で変わる

渡辺 先生は「7年周期で女性の体は変わる」とおっしゃっていますよね。

木村 女性の体のピークは28歳前後。中国最古の医学書『黄帝内経』にもそう書かれていて、28、35、42と7年ごとに節目があり、49で閉経だと。人生百年で想定されていて、この概念は二千年前からあるんですよ。

女史会 二千年前から！

木村 そこで私が提唱するのが「ポジティブエイジング」。加齢は自然現象であり止められない。ならば時計の針を戻すのではなく遅らせ、寿命を全うできるようにしようと。中国でも昔から、長生きというのは寿命を長くすることではない、と言われているんです。本来備わっている命を十分に発揮させる、すなわち天寿を全うすることだと。ですから、できればピーク以後は緩やかにしたい。漢方の概念では、年齢を重ねれば「変わるのが当たり前」。ですから、「変わらないようにする」のではなくて、「どう変化するのか」。

松本 アンチエイジングで対抗するのではなく、積極的に受け入れる。

木村 その通り。ですから、気をコントロールするのが大切で。まずは、食事と睡眠で気を補う。補ったものを巡らせるのはやはり運動です。そして、感情は気の働きを整える。ですから、喜怒哀楽いろいろあっていい。イライラしたならそれを体のサインと受け止め、整えればいい。

女史会 なるほど〜。

どこで力を抜くのかがポイントに

木村 ただ、エネルギーボールの大きさで対応の仕方は違ってきます。若い頃は男女ともにエネルギーがあるので何ごとも全力で大丈夫。でも30代をピークに使えるエネルギーが少なくなっていくので、若い頃と同じつもりでいると調子を崩す。特に40代は、プレ更年期・更年期で女性ホルモンが低下してきて、うまく調整できないから体が混乱状態に陥る。それをなんとかしようと無意識のうちに余分なエネルギーを使ったりするので、今までと同じように暮らしをしていても疲れやすくなるんです。じゃあどうするのか。優先順位をつけて休むのが大事。休養はサボってるんじゃなくて積極的なメンテナンス。どこで力を抜くのかがポイントになってくるんです。

野宮 私は子供の頃から食が細く、ほんとに小さかった。でもそれは、生まれつきで、人と比べてもしょうがない。自分の大きさで自分なりにやっていく。

松本 燃費よく、細く長く。

木村 しかも、元気な方が必ずしも長生きするわけじゃない。漢方で体力のある状態を「実証」、体力が弱い状態を「虚証」と言いますが、どちらにせよ、自分の体を知ってる人の方が長生きできるんです。実証の人はかえって無理が効くからと、無茶をしてしまいがちなんですよね。

松本 過信してはいけない。寝なくても大丈夫とかね。

渡辺 若いときはできるけど。やっぱり、次の日が全然違うもんね。

木村 それが当然。変わっていくので正解。ただ、それを自分でわかってない、認められないとなると、心身一如ならぬ心身不一如。気持ちばかり焦って身体はついてこない。それで体調を壊してしまう。60以降はそういう人が多くなるんです。ですから、心と身体は切り離せないんです。

野宮 満里奈ちゃんのエネルギーボールは大きそう。

渡辺 そんな全然（笑）。

野宮 でもふいに思い立ってパッと旅行したりしてるもの。行動力がある。

肝を補うためには、酸味のものを取るのがいい

渡辺 それで言うと、私は50代になってから元気になったんです。家族に遠慮しないで好きなことやろうと決めたので。だから、「アクティブになった」とよく言われます。それって、バランスが整った、ということでしょうか？

木村 だと思います。心の栄養というのかな。そこら辺はやはり更年期以降は大切になってくるんです。

渡辺 でもすっごいイライラはするんですよ（笑）。

木村 さきほども言った五臓、これは5つの内臓のことですが、「肝」が自律神経や情緒を司り、「心」は心臓とかの循環器、「脾」は胃腸などの消化器、「肺」は呼吸器、そして「腎」は成長・発育・老化・ホルモンバランス。ストレスを感じると肝にまず影響がいくんですね。その肝を補うためには、酸味のものを取るのがいいんです。

松本 酢の物とか？

木村 そうです。あと、季節も肝と関係があって。例えば早春、2月とかはイライラや頭部の症状が出やすい。めまいとか頭痛とか。すると患者さんも「最近なぜか柑橘系が食べたくなる」って。そういったことは体からのサインと受け止め、対応するのが大事です。

渡辺 すっぱいものを食べるといいんですね。

木村 はい、酸味で補う。黒酢でも何でもいいのでちょっとだけ足すといい。

渡辺 それだけで違う？

木村 違います、ホントに。そして、五臓はそれぞれが独立して機能するのではなく、互いに影響を与え合いバランスを保つので、肝が脾に影響したりする。だから、よくストレスがあると過食になったり、食べられなくなったりするんです。その状態を放置してしまうと、今度は腎に悪影響が及び、老化を進めることになってしまう。

渡辺 イライラしてると胃がキリキリしたり、やつれていく理由はそれ？

木村 そうです。そして、イライラする肝を抑制するのが肺。肺は悲しみや憂いの感情と関連が深いので、思いっきり悲しい映画やドラマを見て泣くというのも、肝のイライラを落ち着ける一つの方法なんです。

松本 涙活だ！

渡辺 じゃあ、悲しい映画を観ながら、リンゴ酢ジュースを飲めばいいのね。

全員 あはははは。

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」で中庸であることが大事

木村 とにかく、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」で中庸であることが大事。中庸から外れたときのサインは、嗜好品なんです。いつもはコーヒー1杯だけど、なぜか今日は3杯4杯飲みたいとか、いつもはジャンクフードを食べないのに今日は無性に食べたいとか。そういうときは、ストレスを抱えているというサイン。もちろん嗜好品を絶対食べちゃダメってことじゃなく、食べた上で対応する。

渡辺 我慢するとそれでまたストレスが溜まっちゃう。

木村 そうなんです。疲れ過ぎかな？ と受け止め、対応すればいいんです。

※他にも、人によって異なる「エネルギーボール」、漢方でおこなうべき「マイナスの調整」など、記事全文は『週刊文春WOMAN 2026創刊7周年記念号』で読むことができます。

きむらようこ／医師、医学博士。東京女子医科大学附属東洋医学研究所所長、教授。日本内科学会認定医、日本東洋医学会専門医、指導医。お茶の水女子大学を卒業後、中央官庁入省（国家公務員1種）。英国・オックスフォード大学大学院留学中に漢方と出会う。帰国後、退職して東海大学医学部に学士入学。2002年から同研究所に勤務。『面白いほどよくわかる 新東洋医学入門』（宝島社）などの監修を手がける。

のみやまき／1960年北海道生まれ。ピチカート・ファイヴのヴォーカリストとして90年代渋谷系ムーブメントを起こす。モバイル・ファンサロン「おしゃれ御殿」好評募集中。

まつもとたかみ／1965年大阪府生まれ。80年代後半、ソニーなどの名CMでCM女王と呼ばれる。本人がプロデュースした更年期世代の女性に嬉しいアイデア満載の『大人の女史会』×「natiaral」のコラボアパレルが発売中。

わたなべまりな／1970年東京都生まれ。87年おニャン子クラブ解散後はタレントとして活躍。2000年代には台湾旅、ピラティスのブームの火付け役にも。フォトエッセイ「不機嫌ばかりな私たち」（講談社）が発売中。

（辛島 いづみ／週刊文春WOMAN 2026創刊7周年記念号）