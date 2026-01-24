スピードスケート女子の高木美帆選手（３１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２３日、ドイツ・インツェルで開幕したワールドカップ（Ｗ杯）の１５００メートルで２位に入り、５シーズン連続、通算６度目となる種目別総合優勝を飾った。

２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪で目指している同種目で初の金メダル獲得に向け、弾みをつけた。

高木選手は、序盤から飛ばす同組の選手に引っ張られるようにスピードに乗り、全体トップのペースでレース後半まで踏ん張った。最後の１周でやや失速して１位の座は明け渡したが、それでも１分５３秒５９という上々の記録で２位となり、「全てに納得できたわけではないけど（目指す）方向性に自信を得られた」と明るい表情で語った。

２０２２年北京五輪では１０００メートルを制すなど４個のメダルを獲得したが、世界記録保持者として臨んだ１５００メートルは銀メダルに終わった。その悔しさは消えず、今回の五輪に向けては「１５００メートルで（金メダルを）取りにいく。全てをかけていきたい」という強い覚悟を持っている。

ただ、昨シーズンの世界距離別選手権は４位にとどまるなど、この種目で厳しい結果が続いてきた。「ちょっとずつ全部が違う。中ぶらりんなところにいる」と悩める心境を語り、長く使ってきた道具を変えるなど滑りを模索し続けた。「悪いところからどう上がるか。今季はずっと上を向いてきている」と前向きさを失わず、理想との隔たりを一つずつ埋めてきた。

種目別で５季連続の総合優勝は、まさにその努力のたまものだが、「今回はラッキーＶ。あ、総合優勝なんだという感じ」と気にも留めない。あくまでも五輪の大舞台に目を向け、「まだまだ。もっとブラッシュアップしないといけない」と決意を新たにしていた。