モデルの仁香（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。留学中の長男が18歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「Happy 18th birthday, my precious son」と米国留学中の長男が18歳の誕生日を報告。「あっという間の18年でした この世に誕生し、どれだけの幸せを息子からもらい、どれだけ人として成長させてもらったか、、測り知れません。この子に出会えた奇跡に本当に感謝しています」とつづった。

「すくすくと育ち、純粋で優しくてたくましくて面白くて ナイスガイに育ってくれました ありがとう」と感謝した。

「18歳。成人になるんですね。信じられない！」と仁香。「1秒1秒見逃さずに子育てしてきたつもりですが、振り返ればもっともっと見逃す事なく出来たかもと反省する日もあります」と記した。

「本当にあっという間なので子育て中のパパママさんは今を大切に そして2人のパパに感謝です。ありがとう」とした。

仁香は30歳で結婚し、08年に男の子をもうけるも14年に離婚。2018年10月に、16歳年下の柴田氏と再婚している。