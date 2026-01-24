＜大相撲初場所＞◇十三日目◇23日◇東京・両国国技館

【映像】行司が“一喝”した立ち合い「実際の様子」

幕内の取組で、力士の立ち合いを行司が迫力満点の鋭い声で一喝。館内に響き渡ったその声に、視聴者から「ビクッてなったわ」「行司さん、声デカい」など驚きの声が上がる一幕があった。一体、どんな立ち合いだったのか。

騒然となったのは、前頭十五枚目・朝紅龍（高砂）と前頭七枚目・欧勝馬（鳴戸）の一番。1度目の立ち合い、小兵ながら筋骨隆々な体を持つ朝紅龍が勢いよくつっかけると、幕内行司の木村秋治郎が「まだー！」と鋭く一喝。両力士の立ち合いを制止した。

この秋治郎の気迫溢れる制止に、ABEMAの視聴者からは「行司叫ぶ」「ビクッてなったわ」「行司さん、声デカい」といった反応のほか、立ち合いの瞬間について「手つき不十分」「手をついてない？」といった困惑のコメントも寄せられた。

仕切り直しの2度目、立ち合い鋭く当たったのは朝紅龍。右の突き押しで前に出ると、190センチの巨漢・欧勝馬はたまらず土俵際へ。窮地に立たされた欧勝馬はいなして回り込もうと試みるも、朝紅龍の圧力に足がついていかず、次の瞬間、前屈みに崩れ落ちて土俵に手をついた。決まり手は珍しい「つき手」となり、朝紅龍が嬉しい勝ち越しとなる8勝目を挙げた。

解説を務めた元小結・両国の境川親方は「最後、欧勝馬がバランスを崩したのは、立ち合いからの朝紅龍の攻めが良かったからじゃないですかね」と分析。「（欧勝馬は）反撃しようとしたんですけど、自分の足がついていかなかった。これはやっぱり、立ち合いで朝紅龍が先手をとって前に圧力をかけながらいったからでしょう」と、小兵ながら真っ向から圧力をかけ続けた朝紅龍の攻めを高く評価した。

敗れた欧勝馬は7敗目を喫し、後がなくなった。一方、行司の一喝で引き締まった土俵で見事な集中力を見せた朝紅龍。気迫の攻めが呼び込んだ「つき手」での快勝に、館内からは大きな拍手が送られていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）