TRACK15が、全国5都市をめぐるワンマンツアー『TRACK15 ONE MAN Tour』を開催。また、オフィシャルファンクラブ『15tree』を開設した。

本情報は、ソールドアウトとなった初のホールワンマンライブ『TRACK15 ONE MAN LIVE -at LINE CUBE SHIBUYA-』にて発表されたもの。今回発表された5都市でのワンマンライブはいずれもバンド初開催となり、6月よりスタートする『TRACK15 ZEPP ONE MAN Tour 2026』に続くかたちで行われる。

さらに同ライブ内では、オフィシャルファンクラブの開設もアナウンス。ファンクラブ開設にあわせて、『TRACK15 ONE MAN Tour』のFC最速抽選先行が、会員を対象にスタートしている。

また、年額会員を対象とした早期入会キャンペーンも開催。ファンクラブ特典として、サイン入りオリジナル会員証が用意されており、詳細については、オフィシャルサイトおよびファンクラブページで確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）