2026年夏に日本公開されるDCユニバース最新作『スーパーガール』にジェイソン・モモアが登場する最新映像が公開された。

本作は、2022年にDCスタジオの共同CEOに就任したジェームズ・ガンによる、『スーパーマン』に続くDCユニバース最新作。スーパーマン／クラーク・ケント（デヴィッド・コレンスウェット）の従妹、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを主人公に、新たな物語が描かれる。製作は『スーパーマン』に続き、ガン率いるDCスタジオが担当。『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピーが監督を務めた。

『スーパーマン』にも登場した本作の主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役で主演を務めるのは、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』のミリー・オールコック。“スーパードッグ”クリプトも再登場を果たすほか、原作コミックにも登場し、スーパーガールやクリプトと共に旅をするエイリアンの少女ルーシー・メアリー・ノール役をNetflixドラマ『三体』のイヴ・リドリーが演じる。さらに、『アクアマン』シリーズのジェイソン・モモアの出演も決定している。

公開された新映像には、新キャラクターである宇宙最凶の賞金稼ぎ・ロボ（ジェイソン・モモア）の姿が。スーパーガール／カーラ（ミリー・オールコック）はジョークを交えながら敵を豪快に蹴散らしていくアクションを見せ、彼女の心の奥に隠された悲しい過去の一端が垣間見える切ない描写、さらには、大気圏を突破し宇宙へ飛び立っていく壮大で息を吞むようなシーンも描かれている。ロボは、大型バイクにまたがり葉巻をくわえながら、ただならぬオーラで登場。顔に刻まれた紋様や、戦闘用の特製武器、挑発的な仕草が彼のワイルドなカリスマ性と底知れぬ迫力を際立たせている。

ロボは原作コミックでも熱狂的な人気を誇るキャラクター。モモアはアメリカの情報番組『TODAY』に出演した際、ロボを演じることについて「かつての“アクアマン”を超える究極の夢だった」と語っており、このキャラクターへの深い愛情と特別な挑戦心を感じさせた。彼はスーパーガールにとって味方となるのか、それとも新たな敵として立ちはだかるのか。（文＝リアルサウンド編集部）