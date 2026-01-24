福岡空港は、「福岡空港から海外へ！5,000円キャッシュバックキャンペーン！」を1月5日から2月28日まで実施する。

対象は佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、広島、山口の各県在住者で、福岡空港国際線発着の海外旅行をキャンペーン期間中に新規で予約した人に、電子ギフト5,000円をキャッシュバックする。

対象となる出発期間は3月14日から6月30日までで、条件を満たした応募者には申込先着順で電子ギフトを付与する。ギフトはAmazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、au PAY ギフトカード、楽天ポイントから選択できる。PayPayマネーライトは受取額の5％分を手数料として差し引く。電子ギフトの受取コードは3月20日までに登録メールアドレス宛に配信する。

応募は公式ウェブサイト内に設ける専用応募フォームから行い、必要事項を入力し、グループ全員分の情報が記載された予約確認書や旅程表、電子航空券控えなどを添付する。応募は1グループ5人までの代表者による1回限りとし、同行者も含めて複数回の応募はできない。応募数が上限に達した場合は受付終了する。