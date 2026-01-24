「日本との差が大きいことが分かるだろう」中国のスペイン人監督が展望。ファイナルで日中決戦「時に予想外の事態が起こったりもする」【U-23アジア杯】
中国を率いるアントニオ・プチェ監督が、日本戦に向けて意気込みを伝えた。
サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップで、残すは決勝戦のみ。中国は大岩剛監督が率いる日本と相まみえる。
AFC（アジア・サッカー連盟）によると、プチェ監督は「とても興奮している。これは歴史的な試合で、大きな夢だ」とコメント。「困難は承知しているが、タイトルを獲得したいと思っている。決勝に進出できただけでも特別なことだが、今はさらに一歩前進したい」と気合を入れた。
チームの充実ぶりにも言及する。
「我々のメンタリティは素晴らしく、選手たちの精神状態を言葉では表現できない。良い状態にあり、非常に自信に満ちている。そして自信はサッカーにおいて重要な要素の一つだ」
53歳のスペイン人指揮官は「最も重要なのは結果だ」と強調する。「誰が先制点を取るかではなく、最終的な結果が大事なんだ」。また、大岩ジャパンの実力を認め、ファイナルの舞台で「日本と中国のサッカーの差が、まだかなり大きいことが分かるだろう」と展望しつつ、だからこそ気を引き締める。
「現実的に考えて相手に適応する必要があるが、我々には23人の選手がいるので、間違いなく戦える。状況は理解している。だが、時には予想外の事態が起こったりもする」
日本へのリスペクトは忘れず、優勝に邁進する決意を示した。注目の決勝戦は日本時間で１月25日の０時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
