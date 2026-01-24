はま寿司、“天ぷらの日”に絶品!? ネタを紹介！ 「これは気になる」「美味しそうです」反響続出
はま寿司の公式X（旧Twitter）は1月23日に投稿を更新。同日が「天ぷらの日」ということで、それにちなんだネタを紹介しました。
【画像】おいしそうな「あんこうの天ぷら握り」
コメントでは、「絶対食べに行く〜」「食べたい」「これは気になる」「よだれを垂らす」「これは美味しそうです」「まだ食べてないよぉ〜！」と、期待の声が多く上がりました。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】おいしそうな「あんこうの天ぷら握り」
「よだれを垂らす」「衣はサクサク」「身はふわっとした食感」「『あんこうの天ぷら握り』もうお楽しみいただけましたか？」とつづり、「あんこうの天ぷら握り」の画像を1枚載せている同アカウント。言葉からも画像からもおいしそうな雰囲気が伝わってきます。
「大トロ祭り」開催中！はま寿司は現在、「大トロ祭り」を開催中です。「『みなみまぐろ大とろ』が100円（税込110円）！」とのこと。「あんこうの天ぷら握り」とともに、「みなみまぐろ大とろ」も気になりますね。ぜひお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。
(文:All About ニュース編集部)