読むのが難しいと思う「埼玉県の自治体」ランキング！ 2位「長瀞町」を抑えた1位は？【2026年調査】
日頃から見聞きしている地名であっても、改めて漢字表記を眺めてみると意外な読み方に驚かされることが少なくありません。漢字の成り立ちや歴史の深さを感じさせる、一筋縄ではいかない自治体名が注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年1月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「埼玉県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「長瀞の瀞の字はこの地名位でしか目にしないので。それ以外の地名は何となく読めているが、考えてみると何故こう読むのか解らない特殊な読みなので」（30代男性／東京都）、「知らなかったら、読めないだろうなと思う漢字なので」（40代女性／神奈川県）、「普段目にしない漢字が使われている」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「会話で出てくると直ぐに把握できる自治体なのに、文字になると読み難くて一瞬止まる感じがします」（40代女性／東京都）、「一度覚えると簡単な部類ではありますが字が難しいです」（40代男性／神奈川県）、「書くのも難しいが、読むのも意外と難しい。一文字なので読み方を知らないと手がかりもない」（40代男性／三重県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年1月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「埼玉県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：長瀞町（ながとろまち）／53票2位は埼玉県を代表する景勝地・長瀞町。名勝「岩畳」や荒川のライン下りなど、豊かな自然が魅力です。難読の理由は「瀞」という難解な漢字。川の流れが穏やかで深い場所を意味しますが、知名度に反して「読めない」「書けない」という声が多い特徴的な地名です。
回答者からは「長瀞の瀞の字はこの地名位でしか目にしないので。それ以外の地名は何となく読めているが、考えてみると何故こう読むのか解らない特殊な読みなので」（30代男性／東京都）、「知らなかったら、読めないだろうなと思う漢字なので」（40代女性／神奈川県）、「普段目にしない漢字が使われている」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：蕨市（わらびし）／58票1位は蕨市。日本で最も面積が小さく、人口密度が高い市として有名です。植物として「わらび」の名は親しまれていますが、地名として漢字一文字で示されると、読みを迷う人が少なくありません。画数の多い漢字のインパクトが強く、納得の首位となりました。
回答者からは「会話で出てくると直ぐに把握できる自治体なのに、文字になると読み難くて一瞬止まる感じがします」（40代女性／東京都）、「一度覚えると簡単な部類ではありますが字が難しいです」（40代男性／神奈川県）、「書くのも難しいが、読むのも意外と難しい。一文字なので読み方を知らないと手がかりもない」（40代男性／三重県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)