元AKB48の相笠萌さんは1月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ネット上の一部コメントに苦言を呈し、反響が寄せられました。

【写真】10年前と現在の相笠萌

「ヲタクに喧嘩売るアイドル、嫌いじゃない」

相笠さんは「顔変わりすぎって定期的に書かれるけどよく見たら別にそんな変わってないし10年経ったらこのくらいは変わるだろ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が昔の、2枚目が現在の相笠さんの自撮りショットです。どちらも美しいですが、それぞれ平成っぽさと令和っぽさがあり印象が違います。また、「平成も令和も楽しんでいるので何もわからないチー牛は黙っててください(中身は変わってない)」とネット上の一部の声には厳しい言葉をつづっていました。

コメントでは「メイク変わっただけで整形って言う奴いるよね」「まんまですよ！！」「10年経てばさすがに見た目が変わるよね」「美人で素敵なお姉さんに成長されましたね」「そんなことを言う男が沢山いるってこと…？！」「むしろ中身変わってなさすぎて」「ヲタクに喧嘩売るアイドル、嫌いじゃない」などの声が寄せられました。

「可愛いくて可愛いくて可愛くてまいっちゃいます」

現在はコンセプトカフェのプロデューサーを務める相笠さん。2025年12月29日には「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」とつづり、自身がプロデュースした店と思われる場所での自撮りショットを投稿しました。ファンからは「可愛いくて可愛いくて可愛くてまいっちゃいます」「無理はしないでね〜」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。

