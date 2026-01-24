元「男闘呼組」、現在「Rockon Social Club」「NARITA THOMAS SIMPSON」のボーカル&ギターを務める成田昭次さんが『人生はとんとん―成田昭次自叙伝』の発売を記念して会見を行いました。



【写真を見る】【 成田昭次 】「波乱万丈なのは間違いない」半生すべてを語った自叙伝を発売『男闘呼組』再始動までの2年間は「とんかつ屋さん」で働いていた





1月15日に発売され、即重版が決定した今回の自伝は、幼少期から芸能界デビュー、男闘呼組活動休止、逮捕、芸能界引退、奇跡の復活に至る舞台裏にあった熱き想いと涙、そして現在の活動とこれからの夢まで。成田さんが半生のすべてを赤裸々に明かす、渾身の自叙伝です。









1〜2年前から書き始めたという本作について、成田さんは犲分の幼少期から振り返ることが初めてだったので、知らない自分が見えてきた。古い記憶を辿りました瓩箸靴澆犬漾

本作のタイトル『人生はとんとん―成田昭次自叙伝』は、再始動までの2年間に働いていたお店が由来になっているそうで犧道脇阿垢襪砲△燭辰董2020年に再上京してきた時に音楽のリハビリとともに「料理も始めてみないか？」ということで働いていたのがとんかつ屋さん「とんとん」。あと「人生はとんとんだよ」っていう意味も含めました瓩般世しました。







続けて成田さんは狷鵑弔里海箸鯑瓜にするのは大変だったけど、飲食で修業しながら音楽のリハビリをするのは、今となってはよかったと思うし、これがなかったらここまで来れなかったかもしれない瓩噺譴蠅泙靴拭







今回の自叙伝で改めて人生を振り返り、成田さんは「波乱万丈なのは間違いない」と語ると猴直期からも含めて、要所要所で、やっぱり自分が「これ以上、続かないのかな？」とか、「ダメだな」って思える瞬間っていうのが、ポイント、ポイントであった。でもやっぱり、必ずそういう時に、僕は結構人に恵まれてるなと思うんですけど、応援してくれる人が必ずそばにいてくれてた瓩抜脅奸そして、狡めず、やり続けた自分でいれたってことは、すごく誇りに思いますね瓩犯笑みました。

