自宅避難で幼い息子と家にこもる毎日。当たり前のように出勤する夫に、妻の我慢は限界／今日、地震がおきたら
『今日、地震がおきたら』（アベナオミ/KADOKAWA）第10回【全11回】
【漫画】『今日、地震がおきたら』を第1回から読む
東日本大震災で、突然日常を奪われた1歳の息子と20代の夫婦。子の夜泣きやアレルギーなどから避難所生活をあきらめ、自宅避難で乗り越えることに――。この地震大国で、実は意外と多いかもしれない自宅避難者。その日々を知ってもらうことで、防災の備えの大切さを一人でも多くの人に知ってもらえたら…。世界がひっくり返るような地震が起きても、人間はお腹も減るしトイレにも行きたくなるし、赤ちゃんは夜泣きする。混乱しながらも続けた自宅避難生活。3月11日から4月1日までの中間被災者のリアルを綴った実録コミックエッセイ『今日、地震がおきたら』をお届けします。
本書は、現在は防災士としても活動する漫画家＆イラストレーターである著者が、東日本大震災を経験した当時（2011年3月11日〜4月）の詳細なメモを元にまとめています。
その中で津波など自然災害を想起させるシーンがございます。お読みになる際は、予めご留意ください。
【漫画】『今日、地震がおきたら』を第1回から読む
東日本大震災で、突然日常を奪われた1歳の息子と20代の夫婦。子の夜泣きやアレルギーなどから避難所生活をあきらめ、自宅避難で乗り越えることに――。この地震大国で、実は意外と多いかもしれない自宅避難者。その日々を知ってもらうことで、防災の備えの大切さを一人でも多くの人に知ってもらえたら…。世界がひっくり返るような地震が起きても、人間はお腹も減るしトイレにも行きたくなるし、赤ちゃんは夜泣きする。混乱しながらも続けた自宅避難生活。3月11日から4月1日までの中間被災者のリアルを綴った実録コミックエッセイ『今日、地震がおきたら』をお届けします。
本書は、現在は防災士としても活動する漫画家＆イラストレーターである著者が、東日本大震災を経験した当時（2011年3月11日〜4月）の詳細なメモを元にまとめています。
その中で津波など自然災害を想起させるシーンがございます。お読みになる際は、予めご留意ください。