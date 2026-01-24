コンビニで毎朝コーヒーを買って月4500円。妻に「もったいない」と言われています。スーパーのペットボトルと比べると、どれくらい差が出ますか？

毎朝のコンビニコーヒー、月4500円の内訳と実質コスト

コンビニのコーヒーは手軽ですが、毎朝となると「もったいない」と感じる人もいるでしょう。ホット・アイスで差はあるものの、主要コンビニでは、R／Sサイズがおおむね120円～150円程度、M／Lサイズが180円～330円程度が相場です。

容量はR／Sサイズで150～210ミリリットル、M／Lサイズが235～400ミリリットル程度で、1ミリリットルあたりおよそ0.7円～1円とコスパは良いものの、毎日続けると家計圧迫要因となり得ます。そこで今回は、出費を抑える視点から、スーパーのペットボトルコーヒーとのコストを比較してみましょう。



スーパーのペットボトルコーヒーの価格相場と1杯分換算単価

500ミリリットルのペットボトルコーヒーは、一般的に100円～150円程度で販売されています。スーパーでは大容量タイプの方が割安で、あるメーカーでは「ブレンドコーヒー」（900ミリリットル）は税込み約130円と手ごろです。

150ミリリットル（コンビニコーヒーのSサイズ相当）に換算すると、ペットボトルコーヒーは1杯あたり20円～50円程度と非常に安価です。大容量タイプをまとめ買いすれば、さらにコストを抑えられます。朝に飲む分だけ別容器に移せば、無駄なく経済的にコーヒーを楽しめるでしょう。



月4500円のコンビニコーヒーvsスーパーのペットボトルコーヒー、いくら節約できるかを検証

コンビニでコーヒーを月に4500円分購入している場合、スーパーで販売されているペットボトルコーヒー（150ミリリットルを1杯30円換算で1日1杯）に切り替えると、月額は約900円に抑えられ、月3600円、年間では約4万3200円の節約になる可能性があります。

また、コンビニで毎日Lサイズ（240ミリリットル・1杯330円）のコーヒーを購入する習慣がある場合、月の出費は約9900円にのぼりますが、代わりにペットボトルコーヒーを活用すれば、月8000円以上の節約が見込める場合もあります。

物価高騰による値上げ傾向を考慮すると、ペットボトルのまとめ買いは家計防衛に有効といえるでしょう。



まとめ

毎朝コンビニでコーヒーを買う習慣は手軽で満足感もあるかもしれませんが、月単位・年単位で見ると家計への影響は少なくありません。スーパーのペットボトルコーヒーに切り替えるだけで、年間で数万円の節約につながるケースもあります。

大切なのは、毎日の習慣を一度立ち止まって見直し、「平日はペットボトル、週末はコンビニ」など、自分に合ったバランスを見つけることです。こうした工夫によって、満足感を損なわずに節約が可能になるかもしれません。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー