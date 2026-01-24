“握手会に1人”から初選抜話題のSKE48相川暖花、現役時代の高橋みなみヘア再現「さすがの返し」「センスの塊」本人からも反応
【モデルプレス＝2026/01/24】SKE48の相川暖花が1月22日、公式X（旧Twitter）を更新。高橋みなみ風のヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
相川は「『Everyday、カチューシャ』高橋みなみさん」とつづり、元AKB48でタレントの高橋みなみが現役時代にしていたヘアスタイルを再現。手のひらくらいの大きさのお団子ヘアにカチューシャを合わせた自身の姿とともに、当時の高橋の写真を並べて投稿した。
この投稿に高橋が「完全再現wwwwwwやっぱりこの髪型変wwww」と反応すると、相川は「やばいご本人様まで届くと思ってなかったです！！」「変じゃないです！可愛いです！！大好きです！！」と返信。ファンからも「見たことあると思った」「さすがの返し」「センスの塊」「2時間崩れなくてすごい」「最高すぎる」などと反響が集まっている。
相川は2003年10月22日生まれ、愛知県出身。2015年3月15日加入の7期生で現在チームSのリーダーを務めている。以前、握手会にヲタクが1人しか来ていない様子を投稿したことでも話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
