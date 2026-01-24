STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループ・timeleszが、2025年に大きな注目を集めた。その背景にあったのが、追加メンバーを選出する公開オーディション『timelesz project』（以下、タイプロ）だ。Netflixで配信された同番組は、従来のアイドルファン層にとどまらず、それまでアイドル文化と距離を置いてきた層にも広く視聴され、新規ファンを爆発的に増やした。

【イメージ写真】中高年が“初めての推し活”で暴走するワケとは

現在も続くその盛り上がりと並行して、SNS上ではtimeleszのファン、いわゆる「タム担」をめぐる摩擦が目立っている。とくに、初めてアイドルグループを好きになったファンの一部が、既存の旧ジャニーズファンと折り合えず、反感を買うケースが増えているのだ。

timeleszには芸能活動歴が浅いメンバーも多く、その振る舞いが"炎上"することもある。旧ジャニーズファンにとって、デビュー後のタレントはJr.時代に下積みしっかりして"仕上がった"状態であることが当たり前。そのため、旧ジャニーズファンからtimeleszメンバーの言動に心配や批判の声が上がりやすい。 しかしタム担には、そうした批判の声を上げる人を攻撃するなど、過剰な擁護をしてしまう人が多いようだ。こうした一部のタム担にとってtimeleszは「これまでアイドルに興味がなかった自分が初めて認めた存在」であり、熱烈な愛ゆえに「timeleszはほかとは違う特別なグループ」などと言説が先鋭化し、その結果、他グループや他者への攻撃的な言動につながるケースが少なくないのだ。

過激なtimeleszファンを指して、「タム婆」と揶揄する声も見られる。主に中高年層の新規ファンを想定した呼称で、これまで旧ジャニーズ系アイドルやファン文化に触れてこなかった層が、独自の価値観で称賛や擁護を繰り返す点に違和感を覚える人が多いようだ。SNSには「タム担が無理すぎて、タイムレスまで嫌いになりそう」「一部のタム担はファンの民度下げすぎ、推しの足引っ張りすぎ」といった声も続出している。

中高年だからこそ、存在が目立つ

なぜ"初めての推し"に熱中した一部ファンは、SNS上で過激な言動に至りやすいのだろうか。年齢は関係あるのだろうか。早稲田メンタルクリニック院長で精神科医の益田裕介氏が解説する。

「例えば中高年だからといった要素より、元々の気質が影響しているだろうと考えます。一般的には知識や経験の乏しい若者のほうが、他者や既存のルールを尊重できないものです。

今回の場合は、中高年になってもなお、成長できていない人や『退行』してしまっている人がファンの中で目立っている、と考えたほうが良いでしょう。変化できずにきた中高年だからこそ症状はより重く、日常の中でも社会的にも注意をされなくなっているため、存在がより目立つのだと思います」

心理学では、職場や家庭といった日常生活においては冷静で、常識的な態度を取れる人が、SNSなど匿名の場になると感情や言動の抑えがきかなくなってしまうことを「退行」と呼ぶという。

「退行は非日常な空間や、匿名の場で起こりやすい現象です。ストレスを溜めている人も退行が起きやすいため、日頃の鬱憤を推し活で発散させようとして、過度に熱中するあまり、他者に攻撃的な態度をとる事もあるかもしれません」（同前）

中高年のSNSでの推し活、危険な兆候とは？

近年では、2022年にデビューしたK-POPグループ「NewJeans」をめぐって"ニュジおじ"と揶揄される存在もSNS上で話題を集めた。

K-POPアイドルの中でも「NewJeansはほかとは違う特別なグループだ」と称賛する中高年男性のことで、既存のファン文化やK-POP文脈への理解不足が指摘され、やはり若い世代を中心としてネット上で疎まれていた。

では"推し"に出会った中高年がSNSで応援する上で注意すべきポイントは、どういったことだろう。

「匿名だからと油断しないことが重要です。過去のネットトラブルなどを参考にしつつ、匿名であっても身バレする危険性があることを理解しましょう。

『最近、閲覧数増えてきたな。自分にも文才あるのかな』などと勘違いしてはいけません。全く知らない誰かがあなたをフォローすることはなく、大抵は身近な人が発見して、『この人ってSNSだとこんな言動をとっているんだ』と興味深く観察しているのです。

あとは、日頃の鬱憤が変なところで爆発しないためにも、普段から心身の疲れやストレスは溜め込まず、適宜発散しておくことも重要です。退行は誰にでも起きる現象なので、『自分はヘマをしない』と驕ることも危険な兆候です」（同前）

SNSでの推し活が「危険な方向に行きかねない」理由

中高年に限らずSNSは推し活に欠かせない。ファン同士で喜びを共有するのは楽しい体験だが、一方で、SNSにのめりこんでしまうケースもある。適切な距離を保つ方法はあるだろうか。

「非日常な空間をひとりで楽しむと、依存したり危険な方向に行きかねません。エコーチェンバーやフィルターバブルを知りましょう。SNSでは自分と似た意見が優先的に目につくよう設計されており、同じような意見の人らで議論が加速し、主義主張が極端なものになりがちです（エコーチェンバー）。

また自分の関心がない話題や反対の意見は目に触れにくくなるような設計もなされており、自分の意見が世間の大多数と同じである、という錯覚も抱きやすいです（フィルターバブル）。

そのため、ファン仲間を作って、冷静に『自分たちの発言ってバカみたいだよね』と揶揄する視点を持つことが重要です。ほかの人のSNSを反面教師のように捉えるのも良いでしょう。その上で、日常を忘れ、推し活を楽しみましょう」

timeleszやNewJeansをめぐる一連の現象は、特定のグループや世代だけの問題ではない。

世代や立場を超えてファン同士が共存するためにも、ときには一歩引いた視点で自らの言動を振り返る冷静さが、これまで以上に求められているのかもしれない。