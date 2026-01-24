ここ数年、じわじわと人気を伸ばしているのが、"演歌・歌謡男子"。その現状や魅力について、放送作家でコラムニストの山田美保子さんが解説します。

主婦のハートをくすぐるトーク力を身につけている

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）出演から、『第67回輝く！日本レコード大賞』（TBS系）での「優秀作品賞」受賞。そして2年連続出場となる『第76回NHK紅白歌合戦』の白組トップバッターと2025年も快進撃が止まらず、2026年も出身地の「白井市文化会館」（千葉県）を皮切りに「LINE CUBE SHIBUYA」（渋谷公会堂）まで、9都市での全国ツアーが決まっている新浜レオンくん（29才）。

2024年、「純烈」以来、6年ぶりに演歌・歌謡のジャンルで『紅白』出場を決めたレオンくんに「追いつけ、追い越せ」とばかりに改めて奮い立った「演歌・歌謡男子」の皆さんに、昨今ビッグニュースが続いています。

まずは秋元康さん（67才）プロデュースで、25才以上が対象の「夢をあきらめるな！男性グループオーディション」を経て結成された「SHOW-WA」の3rdシングル『東京ジャンクション』が、「1月19日付オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得。初週売り上げ9.1万枚は立派な数字です。

が、2024年から『ぽかぽか』（フジテレビ系）で、お台場の過酷な天候下で必死に生歌唱し続けてきたことを思えば、「長くかかってしまった」印象です。

1980年、私が新卒でリポートを担当していたTBSラジオの歌謡番組『ハローベストテン』時代に「演歌のぼり」という言葉を知りました。演歌は一気にチャートを駆け上がることはなくて、半年とか1年をかけて売っていくという意味。2000年のデビュー年からいきなり大スターとなった氷川きよしさん（48才）は異例中の異例だったワケです。

SHOW-WAの皆さんも当初、『ぽかぽか』でMCの神田愛花さん（45才）が彼らを応援する企画「愛花を紅白に連れてって」があったのですが、叶わず。しかし、2025年は兄弟グループの「MATSURI」とレコ大の新人賞を獲得。メンバーのほぼ全員に前職があるうえ、退路を断って臨んでいる大人の新人活動にやっと火がともったのです。

昨夏、ファンイベントを見に行かせてもらったときに感じたのは、主婦のファンのハートをくすぐるトーク力を身につけていること。それも大人だからですね。

きちんと数字に表れる本物の時代が到来した

演歌・歌謡のグループを先頭でリードしてきた「純烈」さんの弟分「モナキ」が、4月8日に『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』でメジャーデビューすることも発表されましたよね。

純烈の酒井一圭さん（50才）プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」がもとで、兄貴分同様、戦隊モノ出身メンバーも。

2011年のミュージカル『テニスの王子様2ndシーズン』で注目され、2014年の『烈車戦隊トッキュウジャー』（テレビ朝日系）にも出演していた、じんさんの「やっとここまでたどり着いた」という言葉は深すぎてグッときちゃいました。

ソロ歌手では、前出のレオンくんとともに「演歌第7世代」のステージでファンを魅了し続けてきた辰巳ゆうとさん（28才）、二見颯一さん（27才）、青山新さん（25才）、彩青さん（23才）が事務所やレコード会社の垣根を越えてがんばってこられました。

彼らのステージは何度も見に行っていますが、全員、本当〜に歌が上手。

それぞれタイプが異なるイケメンであるうえ、キャラも確立されていてMCも完璧だし、ショーアップのセンスにも長けていて、全員で振りつきで歌った中森明菜さん（60才）の『飾りじゃないのよ涙は』は特に圧巻でした。

「第7世代」というワードは芸人界発ですが、陣内智則さん（51才）は「『お笑い第7世代』よりも『演歌第7世代』の方ががんばっているし、その言葉をバラエティー番組などで広め続けたのは新浜レオンくん」と分析されていました。

そして『女性セブン』編集部として忘れちゃならないのは真田ナオキさん（36才）です。演歌歌手としては異例のセクシー写真集『One Night Stand』（小社刊）は大人の肉体美が各方面から話題となり、幅広い年齢層の女性のハートを打ち抜きました。

その中の一人が松本伊代さん（60才）！ 「推し」を公言し、昨年10月、自身のライブのゲストに招いたのですから、熱い想いは本物です。もちろん、サイン入りの写真集もお持ちです。

ほかのアーティストさん同様、コロナ禍でコンサートを開催できなくなったときに、若い彼らはスタッフさんと知恵を出し合い、SNSを駆使したプロモーション活動を懸命に行ってきました。そして、空前の昭和歌謡ブームにも後押しされながら、キチンと数字に表れる本物の現象となった「演歌・歌謡男子」時代が到来したのです。

この2年ほど、「頭一つリードしている」と言われ続け、『紅白』で共演したDa-iCEや、こっちのけんとさん（29才）、M！LKなど、ジャンル違いのアーティストさんと交流を深めているレオンくん。『ラヴィット！』（TBS系）、『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ・フジテレビ系）などバラエティー番組への出演や情報番組のレギュラーを増やしたり、『名探偵コナン』と力強いタッグを組み続けていて、なんと2〜3月の『みんなのうた』（NHK）に書き下ろしの『言い訳ナイナー』で初登場。いつもレオンくんに愛あるコメントをしてくださる谷原章介さん（53才）が『うたコン』（同）で、どういじってくれるのか楽しみです。

本当にいいニュースばかり。2026年の「演歌・歌謡男子」に大注目です！

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

