例えば炎、芸歴5年目で『M-1』2年連続準決勝進出→初のNGK単独ライブが決定
お笑いコンビ・例えば炎（タキノルイ、田上）が、初めてとなる大阪・なんばグランド花月（NGK）での単独ライブ『ひざる』を、3月5日に開催することが決まった。
例えば炎は、NSC大阪43期生のコンビ。2020年結成。大阪・よしもと漫才劇場を中心に活動する。型にはまらない自由な漫才スタイルが魅力で、芸歴5年目にして『M-1グランプリ』2年連続準決勝進出するなど、勢いに乗り、NGK単独ライブが決定した。
タキノは「NGKで単独！夢のようです！NGK単独は目標の1つだったので今回の単独を皮切りに最高の6年目をスタートしたいと思っています！」と喜び、田上も「すごいね！これはすごいね！」と張り切る。
■タキノルイ コメント
どうもルイタキノです！
NGKで単独！夢のようです！
NGK単独は目標の１つだったので今回の単独を皮切りに最高の6年目をスタートしたいと思っています！
自分にとって、お客様にとって人生の思い出になる、そんな単独をしたいと思います！
みんなで笑おう！
みんなで笑おう！
タキノルイのグッドスマイル！！
■田上 コメント
すごいね！これはすごいね！S！すごいね！うーん、すごい！
■例えば炎なんばグランド花月初単独ライブ「ひざる」
日時：3月5日（木）午後7時開演
会場：なんばグランド花月
金額：前売り3500円、当日4000円、配信2000円
出演者：例えば炎
■田上 コメント
すごいね！これはすごいね！S！すごいね！うーん、すごい！
