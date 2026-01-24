アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）メンバーでグラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が24日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「＃ゼロイチ学園 イベント25日 ちょっとえちな保健室の先生で待ってるよ！」と報告し、白のランジェリーと包帯をコラボレーションしたカットを公開した。

ファンやフォロワーからも「シンプル可愛い」「エチチすぎ」「スゴすぎる」「これはヤバい」「もうメロメロ」「たまりません」「ドキドキしちゃう」などのコメントが寄せられている。

天羽は東京・江戸川区出身。13年に「伊藤みう」の芸名で芸能界デビュー。16年には「QTハートかぶせる」の「小松きすみ」として再デビュー。17年に「BABY TO KISS」のメンバーとして「天羽希純」に改名。19年に初めて雑誌の表紙に抜てき。20年8月にゼロイチファミリアに所属し、同11月にアイドルユニット「＃2i2」加入。23年、集英社の「グラジャパ！アワード2023」特別賞受賞。同年に国の指定難病「潰瘍性大腸炎」を公表。24年には初のソロ曲「希う」をデジタルリリース。「令和最強のコンプラ女」としてSNSでも話題となっている。本名でもある「希純」は父が大好きな氷室京介のヒット曲「KISS ME」から命名。趣味は銭湯巡り。愛称「きすみん」。身長164センチ。