宗教法人制度は、本来、信教の自由を保障し、宗教活動の継続を支えるために設けられた。しかし近年、その制度が税制優遇を目的とした法人売買や資産移転に利用されている実態が明らかになりつつある。文化庁が危機感を示すなか、宗教法人の監視体制をどう構築するのか。制度の信頼回復に向けた議論が、いま避けて通れない局面に来ている。

不活動法人約5,000…“空き家化”が生む「宗教法人売買」の闇

2025年8月、文化庁が日本税理士会連合会に対し、次のような協力依頼を行った。

「今般、宗教法人法に基づき設立された宗教法人について、その本来の目的を潜脱した宗教法人の売買に類似した取引の事例が見られるところ、文化庁としましては、この課題の解消に取り組む必要があると考えております。つきましては、貴会の御協力をいただきたく、御連絡いたします」

かつて国税当局も「パナマ文書」の公表を受け、租税回避策を企業や富裕層に指南する税理士にスキームの開示を義務づけようとしたが、バレないスキームで高額報酬を得ている者が通報するはずがないとの意見や、税理士業界からの強い反発もあって導入を見送っている。

宗教法人売買には専門的知識をもった会計士・税理士などがスキームを構築しているケースがあって、そもそも通報するのかとの疑問が沸く。しかしながら、文化庁の発表では不活動法人が約5,000もあり、待ったなしの問題だ。加えて、すでに第三者の手に渡った宗教法人の監視体制の構築も急がれる。

これらの問題を放置しておけば、脱税やマネーロンダリングなどの犯罪に使われることは目に見えており、空き家問題と同様に不法投棄や占拠、火災など見過ごすことのできない問題が想起される。

公益法人を利用した潜脱スキーム

筆者が現役時代に目にした公益法人の潜脱スキームに、固定資産の処分損益の非課税がある。公益法人等が相当期間にわたって固定資産として保有していた土地、建物等を処分した損益については収益事業の損益に含めないことができる。つまり、どんなに莫大な利益を得ても税金がかからないのだ。

財務基盤の弱い公益法人等が、存続のためにやむなく処分した不動産のキャピタルゲインにまで課税しない趣旨から設けられたのだが、これを悪用した手口が富裕層に広く知られている。

たとえば、鉄道の延伸計画や大規模商業施設の開発計画がある地域の不動産を噂の段階から二束三文で取得し、宗教活動の実態を偽装することによって、所有期間の固定資産税を非課税にする。開発計画が実現すれば土地価格が爆上がりするものの、おおむね10年以上にわたって保有していた土地、建物等の処分損益なら税金がかからず、合法のため税務調査で修正されることはない。

筆者には、休眠宗教法人を買い取って、宗教活動の実態を偽装している事例があるとの相談が寄せられている。土地の値上がり益の非課税を狙ったスキームと判断しているが、この宗教施設には人の出入りがまったくないという。

ところが、ネット上にはコラムやイベント情報だけが残っている。気になるのは、この宗教法人が不動産を次々と取得しているとのことだが、利用目的は判然としていない。

傀儡の住職の存在

ある寺院からは傀儡の住職が宗教業務を行っているとの相談があった。とある実業家（すでに他界）が建立した寺院では、雇われ住職が法務を務めている。しかし、住職は寺院の預金通帳を見たことがなく、毎年の収支計算書など役所関係の報告を提出したこともないという。

住職の話では、寺院には実業家が残した多額の財産があるとの噂だが、役員会も開催されずに会計がどうなっているのか住職は知らされていない。このケースは、莫大な相続財産を宗教法人に寄付して相続税を免れ、傀儡の住職に法務を行わせて宗教法人の実態を偽装しているのではないかと筆者は判断している。

公益法人等に財産を移管して相続税を免れ、被相続人の死後には年間の寄付額を8,000万円以下に抑えることにより、税務署から監視されない『裏金』を作る手口として富裕層に広く知られている。

これらの行為は宗教法人の財務諸表をチェックする機関がないからだとの指摘がある。収益事業をしていない宗教法人は、年間収入が8,000万円以下なら税務署への申告義務がなく、源泉徴収漏れ以外の理由では税務署からの調査を受けることはない。

宗教法人の優遇税制を食い物に

そもそも宗教法人とは、宗教団体が自由で自主的な活動をするための基礎として、法に基づき設立される公益法人の一類型であり、法の定めるところにより、宗教団体のみがこの法人格を取得できる（第4条）。

法は、宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることをその目的としている。（第1条）。

拙著『税理士の坊さんが書いた宗教法人の税務と会計入門』にも掲載した「宗教法人がラブホテル経営で14億円の脱税」事件は、休眠宗教法人を買い取って悪さをしていた事案だが、その後も宗教法人の脱税報道には枚挙にいとまがない。

公益法人・学校法人は、財務諸表の公表が義務づけられて悪さをしにくくなったが、現在でも監視体制が弱い宗教法人を狙って、宗教法人を売る業者が存在している。宗教界にとって悲劇的なのは、多くの檀家寺が存続の危機にあるにもかかわらず、宗教法人の脱税事件として報じられることだ。

そもそも宗教法人法は、宗教活動以外の目的に法人格を利用する事態を想定しておらず、元来の宗教活動を継続・継承する意思のない第三者が法人格を取得する行為は法の目的に合致しない。このような事態が放置されてしまえば、宗教法人という仕組み自体への信頼の失墜を招くおそれがある。

文化庁が主導して監視体制の構築を

宗教法人の解散が決まっても、残余財産の処分方法などさまざまな問題が残る。これらの問題は全国に広がる空き家の放置問題と同じで、最終的には伽藍の解体費用を国庫負担するなどの法整備が必要になってくるだろう。

そのために文化庁が通報窓口となって財務省や法務省など関係省庁と連携し、不活動法人やすでに第三者に渡った宗教法人を専門的に監視する組織の必要性が差し迫っているのではないだろうか。

たとえば、国税は新規設立法人の商業登記を収集している。同じように国税のリサーチ力を使って不自然な所在地変更や代表者変更がある宗教法人を収集し、復活法人や無申告などから宗教法人売買の痕跡を見つけ出し、実態解明を行うよう要請する。

その結果をもとに、関係省庁が連携しながら不活動法人の処理を専門的に行う。そこには、弁護士、会計士、税理士などの専門家の知見が必要になってくるだろう。

宗教界の信用を失墜させ、屋台骨を揺るがしかねない不活動宗教法人の売買問題。宗教法人が永続的に存続できるよう願って制定された宗教法人法だが、税制優遇を狙って、法の裏をかいくぐった節税や脱税を目的とした宗教法人の売買が行われている。

『信教の自由』ばかりを主張してほっかむりすることなく、宗教界が一丸となって浄化のための行動を起こしてほしいと願うばかりだ。

上田 二郎

元国税査察官／税理士