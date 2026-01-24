2026年1月24日放送のNHK『土スタ』に佐々木蔵之介さんが出演。ドラマ『浮浪雲』の撮影秘話や、人情あふれる作品の魅力をとことん深掘りします。そこで、佐々木さんが俳優人生の3つの転機を語った『婦人公論』2025年9月号の記事を再配信します。*****演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第44回は俳優の佐々木蔵之介さん。京都の造り酒屋の次男に生まれた佐々木さんは、家業を継ぐつもりで入った大学で、度胸をつけるため演劇サークルに入ったそうで――。（撮影：岡本隆史）

【写真】ルーマニアの通りに輝く、佐々木さんの名の刻まれたプレート

度胸をつけるため演劇サークルへ

のびのびとして世俗にとらわれず、軽やかで自由な感じの俳優としてずっと注目してきた。ウィットに富む目の動きもチャーミング。京都出身の佐々木蔵之介さんは小劇場での活動の後、2000年にNHK連続テレビ小説『オードリー』でブレイクする。

それからは大舞台での活躍が多くなり、14年のスーパー歌舞伎II『空ヲ刻ム者―若き仏師の物語』や、同年の『ショーシャンクの空に』を私は観ている。

その蔵之介さんが、今年は世界の檜舞台に大きく羽ばたくことになった。ルーマニアのシビウ国際演劇祭を始めとする東欧ツアーで、ルーマニアの国民的詩人マリン・ソレスク作、同じく大演出家のシルヴィウ・プルカレーテ演出による一人芝居『ヨナ‐Jonah』で大成功を収め、この秋にはその凱旋公演があるという。

――僕は京都二条城近くの造り酒屋の次男なんですが、兄が家業を継がないと言うので、僕が継ぐつもりで大学は農学部に行きました。いつか酒造の仕事を始めたら営業もちゃんとしなくちゃいけないわけですが、僕は人前で話すことが得意じゃなかった。それで度胸をつけるために演劇サークルに入ったんです。

その新人公演の時に先輩から電話が来て、「明日チラシの入稿だから芸名を考えろ」と言われた。その時、一緒にテレビのナイターを見ていた父が、「酒屋の伜なんだから蔵に縁があるし、大石内蔵助にあやかって、佐々木蔵之介でどうや」って。その時はこの名前が、ずっと後まで僕の芸名になるなんて、父も僕もまったく思ってなかったですね。

大学卒業後は、実家が酒造メーカーなので、どう売るかを考えるために広告代理店に入社。新聞、雑誌、ラジオ、テレビといろいろプロモーションの仕方を勉強して、着々と家業を継ぐための道を歩いてました。だから第1の転機というのは、家業を継ぐと決心した時。初めて自分の将来の方向性を決めたことがそうでしょうね。

でも結局、家業を継がなかったのはなぜなのか。舞台の神はどうやって彼を誘惑したのだろう。

――それが……これと言えるような、確固たるきっかけがあったわけじゃないんですよ。そういうのがあったらかっこいいんですけど。大学一年の新人公演の時、『もう一つの地球にある水平線のあるピアノ』という第三舞台――鴻上尚史さんの作品の主役をさせていただいたんです。兵庫県立ピッコロシアターの小ホールで、一回だけ。

そのために夏休みに合宿して稽古したんですが、その一回の舞台の時、自分が表現したことにお客さんが笑ってくださった。これは予想もしなかったことで、最後には拍手もいただきました。ただの学生演劇なのに、そんなふうに認めてもらえるのか、という意識はありました。

だからってこのまま続けていこうと思ったわけではなくて、演劇は唯一続いた僕の趣味だったかもしれない。それはなぜかと言うと、僕は一人だとすぐやめてしまうんだけど、演劇はみんなと一緒だったから続けられたと思う。俳優だけじゃなく、照明とか音響とか小道具作るとか、一緒にやることがいろいろあったので。

広告代理店の大阪本社に入ってからもそういう演劇活動は続けていたんですが、入社二年半くらいの時に東京の劇団から客演しないかと声がかかったんです。それまでもいろいろなお誘いをいただいてはいたのですが、この時はすごく押しが強くて（笑）。なぜかその時に、もうちょっと芝居の世界にい続けてみようかな、と思ったんですね。

それで両親に、「会社を辞めようと思う」と言ったら、父が喜んで。「そうか、いよいよ家業を継ぐか」と言うんで、「いや、役者をやろうかと……」って言いました。そうしたら父は、あの、鳩に豆鉄砲!! みたいな顔してましたね。（笑）

俳優志願が父に認められて

東京に出て小劇場で芝居に打ち込むうちに、テレビドラマのオーディションでチャンスが訪れる。それが第2の転機？

――NHKの朝ドラ『オードリー』ですね。役柄は若い歌舞伎役者でした。時代が映画からテレビに移る過渡期の設定で、その役者がどうやって生きていくかを演じさせていただきました。

蔵之介なんていう芸名だし、歌舞伎出身の俳優かと思われたりしましたね。京都が舞台のドラマで、撮影は京都撮影所でしたから、子どもの頃によく行っていた太秦の映画村での撮影で。これもご縁だなぁと思いました。

この時に脚本家の大石静さんともご縁ができたんです。それが昨年のNHK大河ドラマ『光る君へ』にもつながるわけで、こちらも京都が舞台だし、僕の役はまひろ（紫式部）の夫、藤原宣孝でしたけど、度量の広い、男っぽい役に書いていただいてありがたかったです。

それで『オードリー』出演そのものが第2の転機かというと、そうじゃなくて（笑）。「オードリー」という銘柄のお酒を作ってラベルに使うやら、店に大きなポスターを貼るやらして、父が喜んでくれたこと。そのお酒がよく売れて、実家の売り上げに貢献できたこと。これが第2の転機ですね。

あ、もう「オードリー」は売ってませんよ。その時だけ。うちの酒は川端康成先生の『古都』という作品にちなんで、先生に揮毫（きごう）していただいたラベルの「古都」とか、豊臣秀吉ゆかりの「聚楽第」というのも造ってます。



筆者の関容子さん（右）と

心優しい第2の転機。蔵之介さんの演技をご両親に褒められたことは？

――ウーン、父は9年前に亡くなっているんで、僕が観てもらいたかったプルカレーテさん演出の『リチャード三世』（シェイクスピア）も『守銭奴』（モリエール）にも間に合わなかったんですが、芝居を観に来てくれた時は、ダメ出しされたこともありましたね。

父は一時期、詩吟をやってましたから発声には厳しくて、「台詞を言う時は、川向こうの人に届くような発声をしなあかん」って。一方、母は「上手にやってたよ」って。これじゃ、学芸会レベルの褒め方ですよね。（笑）

＜後編につづく＞