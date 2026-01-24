浜野はるきが、新曲「鬼Kawaii」を本日1月23日にリリース。あわせてMVが公開された。

本楽曲は、“自己肯定感をアゲまくるカワイイハイパーポップソング”。浜野らしいワードチョイスの中に、セルフケア／セルフエンパワーメントして生きていくことの力強さが、「鬼」と「Kawaii」という言葉に込められている。また、昨年コラボレーションしたアイメイクブランド『ラブ・ライナー』との第2弾楽曲として、“わたしのカワイイは、わたしが決める”というブランドコンセプトにフォーカスした一曲となっている。

MVには憧れのギャル役にせいせい、ギャルフレンド役に佐藤 芹菜、じゅな、ここちゃん、瑞葵、るなっぴ、みうちゃろと総勢7名の“鬼カワギャルズ”たちが出演。ギャルマインドを体現する彼女達に“鬼可愛くされた”浜野はるきも見どころだ。

なお浜野は、今春より全国10都市ツアー『COVER GIRLs』を開催。チケットは現在発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）