兄猫ちゃんが身を挺して妹を守る姿がとっても健気！ それでいてミルクを膝上で飲んでしまうチョロイ側面も可愛い

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『保護幼猫兄妹、兄が身を挺して妹を守る』というねこかますさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

2023年1月までで50匹以上の猫を預かり、里親探しと送り出してきた我が家の子猫育成機関・白熱宇宙猫教室。 2023年は次男坊・時雉の他界、縁の深い猫たちの緊急預かり、子猫5匹と2匹の育成と里親探しをこなして何とか乗りきりした。 そして2024年、琥麦が我が家の子になり落ち着いた頃、また新たな子猫たちが保護預かりでやってきました。

沢山の猫ちゃんの保護預かりをしてきた投稿者のねこかますさん。2024年8月末にも子猫2匹を預かったそうです。

ねこかますさんのところへ来た時、三毛と白黒の2匹の子猫はどちらもブチ切れ状態でした。

ひとまず駆虫してケージで落ち着かせたところ、すみっこに隠れていた子猫たち。ねこかますさんを見るとすぐさま警戒態勢になります。

保護子猫のブチ切れ状態はあるあるだとか。こちらは2匹の前年の3匹の子猫たちの様子。やはり強い警戒を示しています。

このときは警戒するあまり訳がわからなくなり、何故か内輪揉めが始まる新しいパターンだったそうです。

今回の2匹は白黒がオスで三毛はメスとのこと。こういう警戒状態で兄姉弟妹の関係性がわかるのだとねこかますさん。

2匹の場合は、前に出て「シャー！」と怒りまくる白黒が兄の兄妹関係だそう。そして「オスの方がこういう時にちょろい」のだとか。

確かに、ティッシュらしきもので体を拭かれている白黒子猫ちゃんは、なんだかんだで大人しく丸まっていきます。

20秒後。膝上でミルクを飲んでいます。これはちょろいかもしれません。

しっかりミルクを飲んだ白黒子猫ちゃん。体調は良さそうです。

かあちゃんは？ かあちゃんが変わった？ と子猫なりに状況を模索している表情。

ねこかますさんは淡々と排泄介助、顔＆体拭きと親猫と同じことをしていきます。こうして親認定されるのを待つのだそうです。

白黒子猫ちゃんは賢いタイプなので、そう時間はかからないと思ったそう。

問題は三毛ちゃんの方です。これは白黒兄が懐けば、妹もついてくるはずだとか。

ケージへ帰ると、隠れている三毛妹の方へ行く白黒兄。相当に妹思いの子猫ちゃんです。

ねこかますさんの方へもついつい来ようとして、妹に視線でたしなめられているらしき白黒兄。揺れまくっています。

兄の姿を心配そうに見守る三毛妹。大人しくて怯えの強いタイプなので、ねこかますさんは慎重に接します。無理はしません。

1時間後、様子を見に行くと白黒兄はまたも「シャー！」。元通りになっています。これを繰り返して信用を勝ち取って行くのですね。

三毛妹もお兄ちゃんの後ろから小さく「シャー！」。子猫たちの気持ちを大事に寄り添っていくというねこかますさんでした。

