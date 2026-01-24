「振袖が似合う女子プロ」ランキング！ 6位に選ばれた吉田優利へのコメントに「かわいらしさナンバー1です」
SNSの投稿を確認すると、ゴルフウェア以外の姿を見る機会も多い女子プロたち。私服のほか、前夜祭などでのパーティドレス、式典での和装など、新鮮だと感じる人もいるのではないだろうか。そこで「振袖が似合う女子プロは誰か」、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。6位に選ばれたのは、インスタグラムのフォロワー数が女子プロの中でもトップクラスの吉田優利だ。
【ランキング】妹の吉田鈴もランクイン！ 振袖が似合う女子プロ1位〜10位まとめ
【6位】吉田優利米ツアーを主戦場として戦いながら、昨年3月の国内ツアー「Vポイント×SMBCレディス」で2位に9打差を付けて優勝した吉田優利が6位にランクイン。米女子ツアーでもポイントランク73位に入り、一昨年は手が届かなかった上位80位までに与えられるシード権を獲得。しかし、「良く言えばそういう（着実に成長した）感じ。悪く言えばパッとしない一年だった」と、まだまだ目標は高いところにあると2025年を振り返る。インスタグラムのフォロワー数は、女子プロゴルファーの中でもトップクラスの24万人を超え、オフショットからトレーニング風景、試合の振り返りまで、投稿数も多くニュースになることもしばしば。24年の夏には「小学生の時からずーっと友達」の澁澤莉絵留と、浅草での浴衣ショットをアップ。また成人の日を迎えた5年前には、紺をベースにした花柄の振袖を身に纏った姿を投稿。アンケートでは「何を着ても似合う。かわいらしさナンバー1です」「吉田優利プロに決まっている」「笑顔が可愛らしい」などお洒落で可愛い吉田を推すコメントが寄せられた。
