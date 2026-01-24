歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が、長男・勸玄（12）と共に“治療”を受けたことを明かした。

【映像】“治療”を受ける麗禾と勸玄

これまでにも自身のSNSで、長女・麗禾（14）と勸玄が自宅で稽古に励んでいる様子や、「お二人…麻央さんと團十郎さんですね」「そっくりで美少女美少年」と話題になった、肩を組む姉弟ショットなど、子どもたちとの日常を発信している團十郎。

2026年1月27日まで、親子3人で『初春大歌舞伎』の舞台に立っており、6日は「子どもたちも」というタイトルのブログで、「治療っす。矢の根のお衣装は重たいですし胡蝶もなかなかなものなので」と、子どもたちと“治療”を受けたことを報告。次の投稿でも、「踊りで踏んばりますから、足のメンテナンス」と、麗禾の姿を披露していた。

「きょうは勸玄も」親子で“治療”

23日は、「きょうは勸玄も 衣装重くてだいぶきてまして 一緒に治療」と親子で“治療”を受けたことを明かした。

この投稿にファンからは、「よく診てもらってください」「大丈夫？涙が出てきてしまいます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）