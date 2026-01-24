そろりそろり…慎重すぎる足どりで現れた猫が、SNSで話題となっている。

【映像】“そろりそろり”と現れる猫の様子（実際の映像）

辺りを伺いながら慎重な足どりで現れた猫の「きよし」くん（7歳）。キョロキョロと周囲を見回しているが、一体何を警戒しているのか。この日、家を訪れていたのはエアコンの修理業者さん。実は、きよしくんは家にお客さんが来るといつも隠れてしまうんだそうだ。そしてお客さんが帰った後は「もういないかな…?」と慎重すぎるほど確認をしながら出てくるんだそう。

とても甘えん坊で食いしん坊なきよしくんは、毎朝5時ごろになると飼い主さん（@hikarimiyabipon）の顔を叩いて起こしに来るそうで、もう少し寝ていたい飼い主さんとの攻防を毎日繰り広げているんだとか。そんな「かまってちゃん」なきよしくんだが、飼い主さん以外にはとたんに「ビビり」になってしまう。この時もインターホンが鳴っただけで素早く寝室に避難…。 そんな慎重すぎるきよしくんの様子に「申し訳ない気持ちになります」と話す飼い主さんは、階段を降りてくるきよしくんにおやつを用意して待っていたそうだ。

動画を見た人からは「帰った？？知らない人帰った？？」「ビビリではなく、危機察知能力が高くて賢い！」「クンクンしてるのかわいいw」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）